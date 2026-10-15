由于美国最新通胀数据超预期升温，美联储或进一步收紧货币政策，市场对人工智能（AI）相关资本支出的可持续性倍感担忧，引发全球科技板块抛售潮。

亚太半导体板块因此再度大幅下跌，新加坡科技股星期四（10月15日）继续受挫，多家新加坡科技企业股价跌逾9%。

截至下午3时27分，为数据中心供应电源管理系统和解决方案的CSE环球（CSE Global）跌幅高达10.294%，报0.915元。

此外，半导体设备制造商永科控股（AEM）和UMS控股也分别下跌9.724%和9.65%，报8.82元和2.34元；福根集团（Frencken）和快捷达环球（Aztech Global）均跌逾5%。

这波科技股抛售潮开始于本周早些时候，并在美国星期三（14日）公布9月份超预期升温的通胀数据后愈演愈烈，到星期四已横扫亚太和欧洲股市。

因美国9月消费者价格指数（CPI）创下近五个月最快的同比增速，通胀风险仍存。市场因此预期，美国联邦储备局很可能将进一步加息，促使借贷成本进一步上升，从而给庞大的AI资本支出带来更严峻压力。

值得注意的是，投资者已开始对一些AI领域企业的资本支出和债务负担感到厌倦。

AI云计算公司CoreWeave近期债券遭遇严重抛售，其2032年到期的无担保债券甚至已跌至面值的78%左右，股价同样出现暴跌。

摩根大通的分析师在研报中写说，最初的股市抛售是因高于预期的消费者价格指数（CPI）而起，而科技股是此次抛售的主要驱动板块：“AI板块可能再次成为（市场面临的）主要挑战……融资风险和首次公开售股（IPO）时间表仍然是关注焦点。”

盛宝银行（Saxo）首席投资策略师查娜娜（Charu Chanana）认为，亚洲科技板块抛售潮不像是基本面突然恶化，而是资本成本的重新定价行为所驱动。

她进一步说：“投资者并非质疑AI是否仍有需求，而是越来越质疑在利率高企、波动剧烈且可能再次走高的情况下，他们应该为这种增长付出怎样的代价。”

新加坡金管局星期三在发布最新《宏观经济评估》时也指出，全球利率上升已导致金融状况有所收紧，若接下来AI投资回报未及市场预期，可能会引发广泛的估值重估，并导致金融市场出现更剧烈的调整。