市区重建局星期四（10月15日）公布滨海花园巷（Marina Gardens Lane）的招标获一家发展商投标，容积率每平方英尺价1243元，比毗邻地段的尺价1402元低了约11%。

唯一投递标书的是益民林发展公司（EL Development），投标价约4亿5000万元，相当于容积率尺价1243元。

在地段推出时，分析师认为地段靠近地铁站，加上毗邻正在建造中的新私宅项目滨海花园一号（One Marina Gardens）销售成绩不俗，应该能吸引至少三方竞投，招标结果显然不如预期。

根据市区重建局网站数据，937个单位的滨海花园一号，已售出671个单位，或71.6%。

招标地段面积6007.4平方公尺（约6万4663平方英尺），面积虽小，但容积率高达5.6，总楼面面积最高可达3万3642平方公尺，预计可建造390个住宅单位。按市建局的要求，这个新私宅项目的地面层必须有商用单位。

最新招标的地段是政府在滨海南地区推出的第三块地，属于其他中央区（RCR）。第一幅同样位于滨海花园巷的地段，也就是滨海花园一号的所在地，2023年以1402元的容积率尺价成交。

第二幅位于滨海花园弯（Marina Gardens Crescent）的白色地段，2024年推出时因仅吸引一方投标，最终市建局认为标价过低而拒颁地段。