投资者对人工智能（AI）投资与交易的可持续性仍存在担忧，但这一情绪在科技板块连续三天抛售潮后已稍有缓和。

其中，数据中心运营商CoreWeave因大规模投资于AI基础设施建设，招致外界对它获得投资回报能力和生存空间的质疑，但获得英伟达首席执行官黄仁勋的辩护。黄仁勋称，他对这家公司的前景仍感到乐观，提振了科技投资者的信心。

具体而言，美国股市星期四（10月15日）小幅反弹，以科技股权重较高的纳斯达克指数起0.08%；标普500指数涨0.33%；道琼斯工业指数涨1.08%。

新加坡股市星期四继续走低，海峡时报指数闭市跌19.83点或0.37％，报5403.50点。

以下是星期五（16日）可关注的股票：

1）本地最大的消防探测与防护系统承包商德力祺集团（Deluge Corporation）将在星期五早间正式登陆新交所主板上市。德力祺集团在开市前发布文告说，公司在首次公开售股（IPO）中已获得约3.86倍认购，配售部分吸引了利安资金管理公司（Lion Global Investors）和大华资产管理公司（UOB Asset Management）等机构投资者的兴趣。

此前数据显示，德力祺集团在2026财年净利同比下滑近26%至1120万元；营收也同比减少约17%至1亿1660万元。不过，集团在本地消防探测与防护领域市占率达8.3%，在业内排名第一。

德力祺集团股票从于星期五开市后开始交易。

2）马来西亚办公室家具厂商伟城控股（Versalink）星期四闭市后发布最新业绩，公司在截至2026年8月底的六个月里获得营收1461万令吉（约459万新元），同比下滑25.2%；净亏267万令吉，但亏损额较去年同期的414万令吉有所减少。

公司称，2027财年上半年业务收入下滑，主要是因为期内市场活跃度下降，导致出口及国内业务收入贡献减少。鉴于公司仍须在不确定时期保留资金以充实营运资金，董事会决定不派发股息。

伟城控股股价星期四收报1.9分，起5.56%。

3）隆辉礼品（Noel Gifts International）2026财年营收同比下跌1.2％至1740万元，股东应占净利从上一财年的30万元增至40万元，主要因为行政开支减少，以及部分坏账拨备转回。

董事会建议派发每股0.1分的首次及终期股息，以及每股0.2分的特别股息。此外，集团计划在第15区永久地契地段发展九个有地住宅单位，预计2027年上半年推出。

隆辉礼品星期四闭市报0.19元，持平。

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