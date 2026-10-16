新加坡最大的消防探测与防护系统承包商德力祺集团（Deluge Corporation）星期五（10月16日）正式登陆新交所主板上市，交易首日开盘后股价高开至0.64元，较0.6元的发行价上涨6.67%。

截至上午10时零6分，德力祺集团股价报0.62元，涨幅回落至3.33%。

根据德力祺集团在开市前发布的文告，公司首次公开售股（IPO）共发行1560万新股，首日交易前已获得约3.86倍认购。其中，1480万的配售股共获得3.42倍认购，80万股公开发行股的认购倍数达11.97倍。

文告称，集团IPO的配售部分吸引了利安资金管理公司（Lion Global Investors）和大华资产管理公司（UOB Asset Management）等机构投资者的兴趣。此外，包括奥明资产管理亚洲公司（Amova Asset Management Asia Limited）和Avanda投资管理公司在内的基石投资者，也认购了2340万股。

德力祺集团称，在扣除约327万元的相关上市费用后，本次发行和基石投资的净募集资金约2013万元。

集团计划将所得款项用于投资基础设施和提升运营能力；寻找战略合作、收购、合资及区域扩张机会；参与更多竞标活动以争取更多合约，以及用作运营资金，用于增聘人手、采购材料和支付项目启动成本等。

此前数据显示，德力祺集团在2026财政年净利同比下滑近26%至1120万元；营收也同比减少约17%，至1亿1660万元。不过，集团在本地消防探测与防护领域市占率达8.3%，在业内排名第一。