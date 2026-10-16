中国社交媒体平台小红书星期四（10月15日）宣布，已进驻国浩房地产（GuocoLand）旗下的国浩大厦（Guoco Tower）29楼，新加坡办公室于10月13日正式启用。

小红书通过名为“行政薯”的官方账号发布贴文，宣布新加坡办公室启用的消息，但未透露办公室的租用面积、员工人数及招聘计划等详情。

《联合早报》已联系小红书方面询问相关细节，截至发稿时仍未获回复。

根据小红书面向新加坡用户的隐私政策文件，公司在新加坡运营的企业主体名为Rednote Technology，登记地址位于贝恩路（Burn Road）的Trivex大楼。

除了小红书外，中国电子商务巨头阿里巴巴和子公司Lazada也曾在2021年于新加坡租用办公室，在5One Central（现名为“Lazada One”）共租下了14万平方英尺办公空间。

字节跳动属下的TikTok也在当年租下国浩大厦内两层楼的空间，面积共5万8000平方英尺；当时市场预计租金为每平方英尺11元。

值得一提的是，此前有报道说，淡马锡曾在2021年11月份参与领投小红书的一轮融资，当时合计筹集5亿美元（约6亿4000万新元），估值达200亿美元。

小红书还据报曾在6月底秘密提交了首次公开售股（IPO）申请，计划在香港上市，但因前员工举报其上市合规问题而受阻。公司在当时回应说，流传的IPO相关信息均不属实。