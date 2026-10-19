投资者对大规模人工智能（AI）基础设施投资的可持续性与回报质疑声起，加上美国通胀加速升温和政治不确定性因素增加等原因，美股市场上星期显著承压。

美国股市上星期五（10月16日）大幅收跌，科技股权重较高的纳斯达克指数跌2.15%；标普500指数落1.09%；道琼斯工业指数跌0.34%。

Capital.com高级分析师罗达（Kyle Rodda）认为，市场正处于高度不确定时期：“多种因素同时交织在一起，包括AI公司财报发布、利率不确定性持续存在、中期选举的临近等。”

本星期有超过70家美国标普500指数公司将发布财报，包括特斯拉和Meta等“科技七巨头”。

彭博新闻报道称，美国股指期货出现反弹趋势，标普500指数合约上涨0.4%，纳斯达克100指数合约涨0.6%，但期货市场显示，亚洲股市星期一（19日）可能会下跌。

新加坡股市上星期最后一个交易日小幅收涨，海峡时报指数闭市涨12.03点或0.22%，收报5415.53点。

以下是星期一可关注的股票：

1）联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）管理公司星期一开市前发布文告说，公司董事会主席简·兰森（Penelope Jane Ransom）将卸任联实投资管理总裁一职，但会继续担任信托管理公司董事会主席和非独立非执行董事。

另外，在10月29日召开的年度股东大会上，简·兰森将寻求连任信托管理公司职务的确认。信托管理公司是在今年6月30日宣布，委任简·兰森为董事会主席，并加入审计与风险委员会，接替原主席加巴尼（Justin Gabbani）。

信托股价上星期五闭市报0.535元，无涨跌。

2）印多福农业资源（Indofood Agri Resources Ltd）星期天（18日）晚间发布文告，回应新加坡交易所监管公司关于印度尼西亚森林和泥炭地火灾的问询说，它在印尼的运营主要通过当地上市子公司PT Salim Ivomas Pratama Tbk.及其子公司（简称“SIMP集团”）进行。

公司称，SIMP集团执行土地清理零燃烧政策，并持续监测和识别种植区及周边地区的热点，以便立即采取措施处理这些热点区域，防止火灾发生，从而避免产生烟霾。

印多福农业资源说，它严格执行零燃烧政策，并要求供应商也执行同样的政策。“本集团要求使用机械化方式清理土地，尤其是在非生产性油棕种植区。”

公司股价上星期五闭市涨1.56%，报0.325元。

3）根据《商业时报》报道，新加坡共居空间业者The Assembly Place（简称TAP）将开拓新住宿业务，以接触更广泛住户群体，目标是到2030年将客房总数增至1万间；从共享居住业务，扩大到酒店与服务公寓、学生宿舍、多代同堂、医护人员住宿和客工宿舍等。

截至2026年6月底，TAP共经营103个住宿项目，合计3520间客房，未来两年预计会增加2100间。

外国人占TAP住宿会员的95%，其中85%的人，年龄在34岁以下。TAP执行董事兼首席执行长林英劼指出，年轻住户越来越看重社群联系，而不仅仅是寻找一个居住地点。

TAP股价上星期五收报0.197元，无变动。

4）益资源（First Resources）上星期五深夜发布文告，就之前对林火报道的回应发布更多信息称，集团最受影响的种植园在西加里曼丹省，而西加里曼丹的火点（hotspot）数量过去几个星期已经大幅减少，并且目前的火点主要集中于集团无业务营运的地区。

文告称，无充分证据表明集团去年收购西加里曼丹的Kayung Agro Lestari公司（简称KALE）增加有关地区的火灾风险；集团收购后已在这家子公司推行可持续发展政策。

从更广泛的层面来看，益资源指出，受2026年厄尔尼诺现象影响，西加里曼丹及周边广大地区近几个月持续干旱，导致火灾风险显著升高。

益资源股价上星期五闭市跌6.86%，报3.8元。

5）发展商万国公司（Bukit Sembawang Estates）上星期五披露，拟收购加冷分销园（Kallang DistriPark）一幅地段，收购价为1亿9604万元，计入地契升级补价及土地增值费后，预计土地总成本约为10亿1000万元。

万国公司说，集团计划在其中约2万4902平方米土地上，发展首层设有商业设施的住宅项目。项目容积率为3，总楼面面积预计约为7万4707平方米，须获得有关当局批准。

另外，由于卖方是集团一名非执行、非独立董事的关联人，这笔交易构成利益关系人交易。交易须获得股东批准，相关利益方将在特别股东大会上放弃投票。此外，交易也须满足相关当局许可等前提条件。

万国公司股价上星期五闭市涨0.23%，报4.38元。

6）日本食品控股（Japan Foods Holding）上星期五表明，公司通过削减餐厅数量、把资源集中于更受顾客欢迎的品牌和地点，预计2027财年上半年扭亏为盈。公司发布文告说，根据初步审阅，截至今年9月底的六个月预计恢复盈利，上年同期则亏损。

它指出，业绩改善主要归功于优化餐饮业务组合的举措。旗下餐厅数量从去年9月底的68家，减至今年9月底的46家。集团也更专注于深受顾客欢迎的品牌和门店地点，并把资源重新调配至这些业务。

公司股价上星期五收报0.112元，无变动。

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