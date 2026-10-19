两家新加坡上市棕油公司，星期一（10月19日）开市后股价略有回涨。它们此前因为被环保组织点名涉及多个印度尼西亚林火的起火点，股价一度下跌。

截至上午9时55分，益资源（First Resources）股价起1.58%，报3.86元；布米达马农业（Bumitama Agri）起1.12%，报1.80元。

环保组织绿色和平（Greenpeace）早前发布报告，指今年8月至9月期间，与布米达马农业和益资源有关联的种植园特许经营区出现起火点和烟雾。

相关报告被媒体报道后，益资源股价上星期五（16日）开市后一度下跌9%，最终收报3.80元，全日下跌6.86%。布米达马农业股价则一度下跌7%，并在午休结束前宣布暂停交易，最终收报1.78元，下跌4.81%。

其他几只棕油相关股星期一也扬升或持平。丰益国际（Wilmar International）起1.16%，报3.48元；印多福农业资源（Indofood Agri Resources）持平在0.32元；金光农业资源（Golden Agri-Resources）报0.28元；肯卡纳农业（Kencana Agri）报0.57元。

新加坡交易所早前说，已向在印尼经营农业及种植园业务的本地上市公司发出询问，以了解林火对它们业务的影响、企业活动是否可能加剧烟霾，以及公司采取了哪些应对措施。而有关企业多数已经在新交所发文告澄清相关事宜。