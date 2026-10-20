继承规划是亚洲、中东、欧洲和拉丁美洲这四个地区的家族首要关注事项。在亚洲，延续家族传承则排在第二位，重要性高于个人及家族的发展机会。

与其他地区相比，亚洲家族较不倾向于出售家族企业，但下一代成员参与家族企业的程度也相对较低。

瑞士宝盛集团（Julius Baer）星期二（10月20日）发布《2026年家族晴雨表报告》指出，无论是出售转让家族生意，或是交给下一代经营，目前只有极少数超高净值家庭家族已做好充分准备。

今年的研究报告是由瑞士宝盛集团与安永（EY）合作完成。报告向服务超高净值家族的相关从业专家开展调研，包括金融机构客户经理、税务或法务顾问、家族办公室员工等，共收到1789份回复，其中320位是非瑞士宝盛或安永的专家。

报告指出，有29.5%受访专家说，他们所服务的家族多数还没准备好交接家族生意，包括出售或是传承给下一代成员；56.3%受访者说，大部分家族只做了部分准备，12%说多数家族内仍有分歧；仅2.3%受访者表示大多数家族已准备就绪。

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在出售家族生意方面，超高净值家族的分歧主要是对出售企业缺乏共识（80%），其次为税务考量（55.4%）和决策机制与治理较弱（49.1%）；至于下一代传承，高达65.9%认为下一代未准备好接手家族企业，还有11.6%对此毫无兴趣。

出售家族生意并非亚洲超高净值家庭的首选优先事项，但在决议是否退出时，最大分歧主要是出售估值预期的差异（61.5%），其次是内部不同意出售家族生意（58%），以及情感联结（44.8%）。

报告还指出，在传承家族生意和规划家族遗产时，相关沟通仍未充分公开。调研结果显示，大多数家族下一代对此的参与程度不足，能以平等话语权积极参与其中的占比不足20%，在亚洲则更低。

在规划出售家族生意之后的战略时，亚洲家族很大程度上由创办人主导，仅8.4%的家族二代能积极参与且具发言权，远低于其他地区家族；最常见的是会被咨询意见但不参与决策（42%），以及有限讨论（41.3%）；完全不参与的占比最高，为8.4%。

至于可能导致这一情形的原因，瑞士宝盛指出，许多亚洲家族创办人正值壮年，并仍有持续创业的热情。比起卖掉公司或退休，他们更倾向于将部分财富交由专业人士管理，另一部分则用于继续投资或创业。

瑞士宝盛亚太区家办解决方案主管阿纳格诺斯（Christos Anagnostopoulos）说，这种安排“既让他们能够保持创业精神，又能确保绝大部分财富在规范化的管理下运作”。