多家与人工智能（AI）相关的科技企业将发布最新财报，美国股市科技板块因此回弹，投资者将密切关注大规模AI投资最终能否获得回报的迹象。

美国股市星期一（10月19日）涨跌不一，以科技股权重较高的纳斯达克指数上扬1.11%；标普500指数小幅收涨0.41%；道琼斯工业指数微跌0.07%。

斯巴达资本证券公司（Spartan Capital Securities）的首席市场经济师卡迪洛（Peter Cardillo）认为，投资者正在逢低买入，但市场未来两周将面临非常严峻的考验。

他进一步说：“一些知名企业即将发布财报；就科技领域而言，AI方面的投入能否获得预期效果将至关重要。”

美国费城半导体指数（PHLX Semiconductor Sector）在上星期连续八个交易日下跌，并创下2008年以来最长连跌纪录后，到星期一回升1.6%。

能源方面，布伦特原油期货价格小幅下跌0.28%，报每桶109.55美元（约140.18新元）；美国西得克萨斯中质原油期货报每桶103.56美元，跌0.1%。

另外，由于法国各地爆发大规模抗议活动，凸显法国当局在削减巨额财政赤字方面的困难，令法国债券和在巴黎上市的股票随之承压。

法国10年期国债收益率已上涨13个基点，至4.9%；作为欧元区基准的德国10年期国债收益率同样走高。泛欧斯托克600指数则下跌0.8%，法国蓝筹股CAC 40指数也跌了1.1%。

新加坡股市星期一高开低走，海峡时报指数收报5412点，全天微跌3.53点或0.07%。

以下是星期二（20日）可关注的股票：

1）吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）管理公司开市前发布文告说，将从保荐人吉宝（Keppel）手中收购Keppel South Central的51%权益，预计可使得每单位派息（DPU）增加2.01%。

文告说，这个项目是一栋位于丹戎巴葛（Tanjong Pagar）的33层办公楼，已在2025年1月竣工，整体估值约为6亿2620万元，净可出租面积为52万2500平方英尺；此次收购预计可带来4.3%的初始房地产回报率（initial property yield）。

截至9月30日，Keppel South Central已签约或正处于签约流程的租赁面积，已占其净可出租面积的52.7%，约为28万平方英尺；这些租赁的平均租金约为每月每平方英尺11.3元。

另外，得益于与吉宝方面达成的一项安排，信托将在最长五年内获得每月223万元的保证收入。

文告还说，由于此次收购构成关联方交易，因此还需要信托单位持有人在特别股东大会上批准；会议预计在2026年第四季召开，这笔交易预计可在2027年第二季度完成。

吉宝房地产投资信托星期一股价收报0.825元，无涨跌。吉宝公司股价跌0.3%，至10.07元。

2）益资源（First Resources）星期一开市前，再度就关于印度尼西亚森林和泥炭地火灾的情况作出回应称，已注意到新加坡政府拟针对与当前烟霾状况有关联的企业，采取一切可行的法律及监管措施的情况，益资源“完全支持，并欢迎对当前火灾及烟霾相关事实进行彻底且基于证据的调查”。

益资源说，集团长期实行零焚烧政策（Zero Burning Policy），并在公司各项运营中得到严格执行。他们认为：“对火灾源头的任何评估，都应建立在已核实的事实、科学证据，以及对实地情况全面了解的基础之上。”

在此方面，益资源称他们不仅欢迎文件审查和技术评估，也欢迎在必要时进行实地核查，以提供关键背景信息，从而确保对局势的准确理解。“集团随时准备与相关部门合作，提供一切相关事实与证据。”

益资源股价星期一收涨3.42%，报3.93元。

3）营养屋国际（NutryFarm International）部分股东向公司控诉，指有股东接获电话，被要求停止罢免掌舵人牛黎明，且要求公司对此展开全面的调查。公司星期一在新加坡交易所发文件指出，已收到提议股东（Requisitioning Shareholders）发出的信函，反对“不当联系股东”的行为。

营养屋国际在10月9日接获七名股东要求召开特别股东大会的通知，这些联名股东共持有不少于公司10%的缴足股本。相关信函的内容包括立即罢免牛黎明的执行董事兼首席执行官职务。同时，股东也要求牛黎明不准参与相关事件的董事会程序、审议与表决。

营养屋国际股票自2022年4月11日起，自愿在新交所主板暂停交易。

4）胜达科技（Datapulse Technology）闭市后发布文告，就自愿除牌及附带条件的退出献议征求股东批准。公司定于11月3日下午3时在新加坡游泳俱乐部召开特别股东大会。大股东兼执行主席洪康明早前提出自愿退市要约，以每股0.155元现金收购普通股，每份凭单的现金收购价则为0.065元。

胜达科技股价星期一收报0.153元，无变动。

5）优特科技国际（Oiltek International）子公司Oiltek Global，与从事家禽养殖与食品加工的马来西亚企业CAB Cakaran签署谅解备忘录，探讨在马国成立合资企业，并利用棕油衍生产品研发优质动物饲料材料。

优特科技国际股价收报1.07元，无变动。

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