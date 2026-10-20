吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）以6亿1090万元，从保荐人吉宝（Keppel）手中收购甲级办公楼Keppel South Central的51%权益，预计能让信托的每单位派息（DPU）增加2.01%。

消息发布后，吉宝房地产投资信托与吉宝公司股价都走低。信托股价截至早上9时37分报0.815元，下跌1.21%；吉宝股价开市下行，截至早上9时38分时持平于10.07元。

根据管理公司星期二（10月20日）开市前发布的文告，这个项目是一栋位于丹戎巴葛（Tanjong Pagar）的33层永久地契办公楼，已于2025年1月竣工，信托拟收购的是70年租赁期权益。办公楼净可出租面积为52万2500平方英尺，51%权益的估值约为6亿2620万元。

吉宝房地产投资信托拟以6亿1090万元的对价收购资产，意味收购价较估值折让约2.4%。

信托管理公司说，计划通过银行贷款、永续证券、内部现金或股权融资等方式，来筹措此次收购的资金，最终融资结构将在接近交易完成时确定。

截至9月30日，Keppel South Central已签约或正处于签约流程的租赁面积，已占净可出租面积的52.7%，约为28万平方英尺。这些租赁的平均租金约为每月每平方英尺11.3元。资产的加权平均租约（WALE）为4.3年。

另外，得益于与吉宝方面达成的一项安排，信托将在最长五年内获得每月223万元的保证收入。

文告还说，由于此次收购构成关联方交易，因此还需要信托单位持有人在特别股东大会上批准；会议预计在2026年第四季召开，这笔交易预计可在2027年第二季完成。

花旗银行（Citi）的分析师指出，此次收购完成后，吉宝房地产投资信托的资产负债率预计能改善0.8个百分点，降至39.2%。

另外，信托收购完成后的投资组合总规模将增至121亿元，在新加坡和澳大利亚的资产管理规模（AUM）占比，预计会分别从81.1%和18.9%，变为82%和18%。