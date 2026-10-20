烟霾连日侵袭我国，背后也牵扯出一系列有关的挂牌公司，其中部分更被政府部门点名，股价连日滑落。

星期二（10月20日）开市后，新加坡交易所上市的益资源（First Resources）最多跌3.82%，报3.78元；布米达马农业（Bumitama Agri）最多跌5.40%，报1.75元。两只股过去一星期分别跌去9.79%和6.88%。

国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根星期一（19日）接受媒体访问时候说，我国会继续追究烟霾涉事企业责任。

他特别点名益资源（First Resources）和布米达马农业（Bumitama Agri），指一些起火处与两家公司有关，当局将要求提供更多资料。

尚穆根以益资源为例说，公司已发声明，说明零焚烧政策和灭火工作，“但声明写得再好，也不能只凭几句话就算数”。“拿出证据来，火从哪里烧起？那些土地属于谁？能查出是谁放的火吗？他们究竟采取什么措施灭火？”

益资源则在星期二开市前第四度发声明，辩称公司支持并欢迎政府对当前火灾及烟霾相关事实进行彻底且基于证据的调查。

公司说：“对火灾源头的任何评估，都应建立在已核实的事实、科学证据，以及对实地情况全面了解的基础之上。”