新加坡9月非有地私宅的租赁交易进一步回落，租金下跌幅度放缓。与8月相比，租赁量少了18.6%，租金略跌0.1%。

分析指出，新增住房供应下来可能会限制房东大幅提高租金的空间。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期二（10月20日）公布的预估数据显示，本地公寓的租赁量在7月创历史新高后，连续两个月回落。继8月租赁量下跌13.6%之后，9月再跌18.6%，从前一个月的8318个单位减少至6774个。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说：“数据表明，非有地私宅的租赁活动在年中高峰后正在恢复正常，潜在需求依然保持稳定。”

整体市场的租金微跌0.1%，与去年同期相比仍高出2.4%。哈金认为，外籍人士的需求大致上为市场提供支撑，而新增住房的建成也拓宽租户的选择范围。

以细分市场来看，代表高档私宅的核心中央区（CCR）9月份租金是唯一取得增长的区域，比8月增长0.6%。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和中央区以外（OCR）的大众化私宅，分别跌了0.3%和0.8%。

若与去年同期比较，所有细分市场的租金都取得增长，高档私宅的涨幅最显著，达2.8%，中档私宅与大众化私宅分别起了1.9%和1.7%。

在组屋市场方面，9月的组屋租赁量与租金也同步录得下降。组屋的租金环比减少0.6%，租赁交易比前一个月减少15.4%，达到2379笔。

非成熟与成熟组屋区的租金分别下降0.3%和1%。四房式组屋的租金跌幅最显著，达0.8%，不过租赁量方面，四房式组屋的交易最多，占37.7%。

哈金说：“越来越多的组屋达到最低居住年限，并符合整间出租的条件，导致租户竞争加剧，这可能是租金趋缓的原因之一。”

展望今年接下来的月份，哈金认为可以合理预期住房租赁市场大致保持平稳。就业相关的需求应该会继续支撑租赁市场，而新增住房供应可能会限制房东大幅提高租金的空间。

“租赁量可能会继续波动，随着年底假期临近，租户在出行前提前安排住宿，以致租赁活动可能会放缓。”