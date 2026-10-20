调查显示，2026年9月新加坡受访者对未来一年的整体通胀预期维持在3.4%，与今年6月的调查持平。然而，五年期核心通胀预期则从3.8%显著上升至4.2%。

星展银行（DBS）与新加坡管理大学沈基文金融经济学研究所（SKBI）星期二（10月20日）发布的新加坡通胀预期指数（SInDEx）调查显示，有87.1%的受访者认为，未来一年国内外经济发展将推高新加坡通胀水平。

这项于2026年9月进行的季度调查共访问了510名新加坡居民。

在预期通胀上升的受访者中，地缘政治局势是首要原因，占59.0%。其次是关税等贸易政策的不确定性，占14.2%，较6月的9.4%显著上升，供应链中断则占11.3%。

在消费品分类方面，交通支出的通胀预期涨幅最为显著，从今年6月的3.8%大幅跳升至9月的5.0%。

住宿与电费预期通胀微增至3.1%。相比之下，食品（3.0%）和医疗保健（4.0%）等主要领域的通胀预期则保持稳定。除去住宿和私人交通费后的未来一年核心通胀预期由6月的3.4%升至3.6%。

长远来看，受访者对未来五年的通胀走势态度更为谨慎。五年期整体通胀预期由6月的4.3%上升至4.4%，而五年期核心通胀预期更是从3.8%显著上升至4.2%。

星展集团研究部的首席经济学家贝格（Taimur Baig）博士指出，尽管伊朗战争、电子产品周期和厄尔尼诺现象带来价格压力，新加坡今年的通胀仍属温和。

他说：“调查结果充分反映了人们对价格冲击不断累积的担忧，不过受访者并不认为情况较一个季度前有所恶化。”

贝格博士说，通胀前景或仍存在不确定性，但金管局政策的高度公信力继续有效稳定通胀预期。