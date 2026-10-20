又一批涉及30亿元洗钱案遭充公的房地产将被推出市场，共有九个豪宅单位将被拍卖。其中，The Marq On Paterson Hill的一个单位，以及格美华庭（Gramercy Park）的一个双层单位，估值预计最高。

根据房地产拍卖行莱坊（Knight Frank）在星期二（10月20日）公布的最新拍卖名单，有九个非有地私宅单位与30亿元洗钱案有关。

其中The Marq on Paterson Hill的一个五卧房单位最受瞩目。这个单位面积为6232平方英尺，位于第11层。房子登记在王德海的名下。他所涉及的洗钱数额高达约2500万元，被判坐牢16个月。

根据市区重建局网站资料，这座公寓另一个位于16楼至20楼、面积相同的单位，今年1月以3700万元转手。

其他拍卖的房子包括四个格美华庭的单位，面积介于2067至5533平方英尺。

最大的单位是第23楼的双层顶楼单位，拥有四个卧房和私人电梯。屋主是在警方逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金，他认罪后被判入狱14个月。

另外，还有两个Sloane Residences的三卧房单位和两个诗阁广场（Scotts Square）一卧房单位，也将同时被拍卖。

莱坊还未公开这些豪宅的拍卖指示价。拍卖会星期四（22日）下午在莱坊位于海洋金融中心（Ocean Financial Centre）的办公室举行。