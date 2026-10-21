美国股市投资者开始在科技板块之外寻求机会，医疗保健股因此领涨11个主要板块，并促使道琼斯工业指数强势上涨。

美国股市星期二（10月20日）有涨有跌，以科技股权重较高的纳斯达克指数跌0.02%；标普500指数收涨0.28%；道琼斯工业指数走高1.02%。

不过，在SpaceX和美国超微电脑（Super Micro Computer）发布超预期的最新业绩后，纳斯达克100指数期货应声上涨，科技股的盘后交易也广泛受到提振。

新加坡股市星期二低开，海峡时报指数闭市跌7.98点或0.15%，报5404.02点。

以下是星期三（21日）可关注的股票：

1）油气勘探与生产公司Rex国际（Rex International）星期三开市前发布文告，与旗下间接附属公司Masirah Oil Limited（简称“MOL”）共同宣布，MOL负责的位于阿曼海域的尤姆纳油田（Yumna Field）的首口油井，目前已正式开钻。

MOL总经理霍普金森（Mr Mike Hopkinson）说，预计新井将从今年11月起投产。

Rex国际股价星期二闭市跌5.45%，报0.052元。

2）达阔水技术（Darco Water Technologies）隔日闭市后宣布，公司拟变更审计师机构，由原先的Acclime First Trust LLP（前身为Crowe Horwath First Trust LLP），更换为会计公司Nexia Singapore PAC；变更适用于截至12月底的当前财政年度，及之后各财年。

文告说，鉴于Crowe Horwath First Trust在被亚太企业服务公司凯晋（Acclime）收购后，已脱离Crowe Global网络，董事会在于审计委员会磋商后认为，当前是更换审计机构的适当时机，并预计2026财年额审计费用可降低约16%。拟议变更事项，还须经过适时召开的特别股东大会的批准。

达阔水技术最新股价为0.052元，无变动。

3）伟合控股（Wee Hur Holdings）星期二闭市后发文告说，拟收购澳大利亚悉尼一幅地段，发展一座有471个床位的特定用途学生宿舍（PBSA）；公司没有披露收购价。

文告说，拟收购的地段位于悉尼Wollstonecraft地区的尼科尔森街（Nicholson Street）35号至51号，占地2744平方公尺。公司说，集团已取得有关地段的无条件选择权，预计在2027年下半年完成收购。

伟合控股股价星期二闭市收报0.595元，涨1.71%。

4）酒店投资管理公司ProsperCap Corporation星期二宣布，已委任英国电动车充电设施运营商Roam，负责在旗下14家英国酒店安装电动车充电设施，共设170个充电接口，包括158个22千瓦接口和12个50千瓦快速充电接口。项目采用由Roam全额出资的模式。ProsperCap最后报0.075元，股价无变动。

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