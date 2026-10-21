东南亚私人资本加速流向人工智能（AI）领域。今年上半年，流向AI应⽤的资金达32亿美元（约41亿新元），占区域私人融资总额约八成，比重远⾼于2024年下半年的三成。

谷歌（Google）、淡马锡（Temasek）与贝恩（Bain & Company）在星期三（10月21日）联合发布的2026年东南亚数码经济报告，指出上述现象。

这项调查主要涵盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南六大经济体，同时也纳入文莱、缅甸、柬埔寨以及老挝的洞察。

调查显示，投资者尤其青睐将AI融入实际工作流程的应用，其中软件和数码金融服务是资金主要流入领域。

支撑AI运作的数据中心等基础设施融资增长也明显。上半年，东南亚数据中心私人融资交易额达到163亿美元。

与此同时，AI驱动东南亚数码经济加快增长。报告预计，今年亚细安10国的数码经济商品交易总额（GMV）将同比增长17%，达3680亿美元，并有望在2035年突破1万亿美元。

不过，AI快速普及还未转化为深入应用。按词元（token）用量计算，亚细安六国人均AI使用量仅约为美国的8%、欧洲的36%。

报告指出，这反映东南亚目前AI使用仍以消费者（比如工作、学习、日常任务等）为主，而非企业推动。东南亚六成的AI使用集中在消费者端；相较之下，AI较成熟市场往往由企业应用主导。

具体来看，新加坡企业端AI使用量占整体的55%至60%，是六国中唯一企业端使用量超过消费者的国家。紧随其后的分别是马来西亚（45%至50%）和泰国（35%至40%）。