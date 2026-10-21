星展银行（DBS）PayLah!用户即日起可在台湾超过25万家商户扫码付款，覆盖约三分之二的台湾共用QR码（TWQR）商户网络，预计明年可扩大至所有参与商户。

星展星期三（10月21日）宣布这项消息，成为首家接入TWQR网络的新加坡银行。逾300万名PayLah!用户到台湾旅游时，可直接使用PayLah!在夜市、餐馆和零售店等消费，无须另行下载支付应用。

目前，PayLah!用户可扫描一卡通（iPass Money）、台湾Pay（Taiwan Pay）、全支付（PXPay Plus）和悠游付（Easy Wallet）等服务商提供的适用TWQR码付款。

明年，服务将扩大至TWQR网络内所有参与商户，包括使用街口支付（JKO Pay）的商户。星展也将在台湾推出由商户扫描顾客付款码的支付方式，让当地大型零售商扫描PayLah!用户的QR码收款。

支持星展银行PayLah!支付的台湾服务商一览。（星展银行提供）

这项服务是新加坡星网电子付款公司（NETS）与台湾财金资讯股份有限公司（FISC）今年4月宣布的跨境支付合作成果。星展银行（台湾）也担任这项互联服务的结算代理银行，为台湾的跨境交易提供结算支持。

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两地支付服务也将进一步双向互通。2027年，台湾星展客户可通过digibank应用，扫描新加坡参与商户的SGQR付款码付款。

星展目前的跨境QR码支付服务已覆盖印度尼西亚QRIS、马来西亚DuitNow、泰国PromptPay，以及全球银联网络。

星展银行新加坡消费银行支付与无抵押贷款部主管陈秀娴透露，星展跨境QR码支付服务交易笔数已同比增长2.5倍，独立用户人数同比翻倍。

她说：“我们与台湾TWQR的合作延续了这一势头，进一步拉近亚洲消费者与商户的距离，让客户无论前往何处，都能更轻松地付款。”

为鼓励客户使用海外扫码付款服务，星展将于11月16日至明年1月31日，向首次使用或过去12个月未使用PayLah!海外QR码支付服务的合资格客户，提供最高3元现金返还。客户在台湾、马来西亚、泰国或印度尼西亚扫码付款即可享有返还，无最低消费要求。