随着新加坡人口老龄化，新加坡也在调整公积金制度，以更好地保障国人退休后的生活所需。这体现了我国以个人责任为本、以集体支持为后盾的基本理念。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期三（10月21日）在香港举行的亚太经合组织（APEC）财政部长会议“人人享有金融服务与机遇”专题会议上发表讲话时，作出上述表示。

为帮助退休储蓄的人士提供多一种选择，新加坡将推出公积金生命周期投资计划，为公积金账户持有人提供一种简便、低成本、风险可调的投资选项。

萧振祥指出，普惠金融不仅在于让人们能够获得金融服务，也在于建立能灵活回应不同用户需求的体系，帮助他们实现长期财务保障。

总理兼财政部长黄循财在2026年财政预算案声明中宣布，中央公积金局将推出新的投资计划，在现有公积金投资计划（CPFIS）之外，为会员提供低成本、简化且多元的自愿长期投资选择。

这个拟议中的新投资计划，是一个完全自愿的“生命周期投资产品”（Life-cycle investment products），核心理念是通过低廉的费用和简化的选择，帮助公积金会员利用储蓄进行例如20年的长期投资，在风险可控的前提下，争取比无风险的公积金固定利率更高的回报，从而加强人们退休后的财务保障。

参加计划的会员不必自己做太多投资决定，只要选择其中一家机构提供的投资产品。至于产品是投资在股票、基金，还是债券等，都由专业的管理者负责调整。