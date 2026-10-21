淡马锡（Temasek）和新加坡政府投资公司（GIC）否认印度尼西亚前贸易部长卢特菲（Muhammad Lutfi）指责两者施压指数编制机构MSCI，促使印尼股市暴跌，以便低价收购印尼资产。

MSCI上星期五（10月16日）说，除非印尼在市场治理方面取得重大改善，否则将把印尼从全球指数中剔除。这一消息导致印尼股市出现1998年亚洲金融危机以来最大跌幅。

卢特菲日前在社交媒体Instagram发布视频说，淡马锡和GIC对MSCI有很大影响力，新加坡借此来向MSCI施压。他指责两家机构推动MSCI威胁将印尼降为“独立市场”，制造市场恐慌，导致股市暴跌，随后低价买入印尼优质资产。

淡马锡全球投资亚太（除中国及印度）主管霍伟雄星期三（21日）在新加坡一场科技报告记者会上回应媒体询问时说，卢特菲的指控“毫无根据，完全不属实”。

他说：“淡马锡无论是机构本身还是旗下任何人员，从未联系MSCI，也从未影响MSCI作出的任何决定。”

GIC：投资印尼逾30年 未来继续寻找良好投资机会

GIC发言人也否认有关指控，GIC在提供给《联合早报》的声明中说：“有关GIC及员工的指控并不属实。我们的投资决定并非由指数分类或对某个市场自上而下的看法所左右，而是以公司和资产层面的基本面为依据。”

GIC指出，公司投资印尼已超过30年，涉足不同资产类别，未来也将继续在当地寻找具备良好基本面、风险调整后回报理想的投资机会。

印尼政府官员正设法阻止MSCI将印尼降级。MSCI预计将在明年6月30日前作出最终决定。