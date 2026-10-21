一些经济体仍面临显著的融资缺口，政策和监管限制以及融资渠道有限进一步加剧这一问题。

亚太经济合作组织（APEC）财政部长会议星期三（10月21日）发表联合声明指出，强健的数码基础设施是经济韧性和金融稳定的支柱。

声明说：“我们鼓励亚太经济合作组织各经济体交流意见、分享最佳实践，通过制定涵盖整个生态系统的综合方案，调动公共部门、私营部门和多边开发银行（MDB）的资源，识别并弥合这些缺口。”

声明鼓励公共部门为数码基础设施发展营造清晰、透明且可预期的政策和监管框架。

它也鼓励私营部门在提供资金和专业技术方面发挥重要作用，并开发和采用创新融资方式。

此外，声明也鼓励多边开发银行根据各自职责，通过降低投资风险，包括采取担保和混合融资机制等方式，调动私人资本，并支持项目前期准备、提升项目就绪程度，发挥催化作用。

声明指出，全球失衡持续存在，给增长与稳定带来风险。

它重申，致力于保持供应链韧性，并认识到，保持本区域互联互通和贸易通道畅通符合大家的共同利益。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二（20日）和星期三出席在香港举行的APEC财长会议。