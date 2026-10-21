房地产管理服务公司贤能集团（LHN Group）推出乐龄人士照护服务Jubiliv，并在裕廊西文礼通道（Boon Lay Drive）31号启动试点。

这个试点先设五个住宿单位，为长者提供照护和药物管理服务。

项目主要面向需要更多日常照料、但还不必入住护理院的长者。

贤能集团星期三（10月21日）发布文告说，Jubiliv属于集团的设施管理业务。文礼试点是第一阶段，集团将先完善照护模式，之后再扩展；试点之后，集团计划另建一座专门照护长者的设施。

文告说，试点单位配备人工智能跌倒检测和紧急呼叫功能，照护人员可监测住户情况，并在需要协助时作出回应。

集团董事总经理兼执行董事林美珠说，Jubiliv的定位介于护理院和高端辅助生活设施之间。集团计划通过与酒店营运商和房东合作，以及直接投资房地产，扩大Jubiliv的业务范围。

国家人口及人才署数据显示，新加坡65岁及以上公民的占比，从2016年的13.7%增至2026年的21.4%，预计到2035年将超过四分之一。