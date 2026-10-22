部分新加坡银行定期存款年利率在10月突破2%，达到今年来最高水平。分析师认为，美国联邦储备局接下来可能继续加息，新加坡政府国库券和定存利率料也会随之上升。

新加坡三大银行用作贷款利率基准的三个月新元隔夜利率（SORA），在上星期四（10月15日）上升至1.2418%，是自去年11月以来首次超过1.24%。

银行定存利率也持续上升，兴业银行、联昌银行、丰隆银行和，以及马来亚银行都在10月把12个月期的定存利率上调至2%以上。

大华银行、华侨银行的12个月期定存利率也在1.65%或以上。星展银行的12个月期定存利率则为1%。

美国联邦储备局上个月加息25个基点，以抑制居高不下的通货膨胀情况，并暗示会在今年再加息一次。市场普遍预测，今年最后一次加息会在12月进行，而不是在下周举行的美国联邦公开市场委员会会议。

星展银行利率策略师廖裕铭接受《联合早报》访问时说：“有鉴于美联储的加息周期尚未结束，我们有理由认为，超短期新元利率，包括国库券及定存利率，将进一步走高。”

他预测，美联储会在明年第一季前，再加息50个基点。

华侨银行汇率及利率策略主管张淑娴也有类似看法。她预计新元利率会逐步上升，但未必会直线上涨，而是可能会退低后，恢复涨势。

“我们维持对SORA在年底前继续上升至1.4%水平的预测。”

新加坡最新的一年期国库券（T-bill）截止收益率连续四轮攀升，在上星期四公布最新截止收益率报1.92%，高于上一批的1.68%。最新一批六个月期新加坡政府国库券于星期四（10月22日）公布的截止收益率则上升至1.95%，达2025年6月来最高。

张淑娴指出，由于近期新元利率回落，6个月期国库券的截止收益率在短期内可能下滑。接近年底时，可能处在1.85%至1.95%的区间，但具体收益率很大程度上仍取决于市场状况。

促销利率或附带条件 存户应谨慎考虑

定期存款向来是保守投资者的投资首选，但理财专家提醒，定存广告上标识的“2%”定存利率，可能附带许多条件。存户应在存钱之前仔细查看。

财务规划公司星融（SingCapital）执行总裁谢诏全受访时说：“一些银行提供的是捆绑数个产品的促销，或要求存户把额外资金存入利率较低的储蓄户头，这会导致全部存款的实际回报下降。”

他认为，2%的回报率仍然无法对抗通货膨胀，因为今年8月的整体通胀率达2.3%。这意味着存款额可能增加，但购买力依然不足，因此存户须考虑实际回报和通胀情况。

在他看来，一些银行可能会提供更具吸引力的促销利率，尤其是在需要吸纳新资金的情况下。然而，利率未必全面上调，存户可选择较短的存款期限或分批存入，以保持资金流动。