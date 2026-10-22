星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）2026财年下半年每单位派息（Distribution per Unit）同比上升2.6%，至6.214分。预计11月27日派息，截止过户日（books closure date）为10月30日。

信托管理公司星期四（10月22日）开市前发布最新业绩，信托在截至9月底的下半财年总营收同比增长8.7%，至2亿2302万元；净房地产收入为1亿6093万元，同比增幅达到11.5%；派息总额同比增3.3%，至1亿2715万元。

信托称，下半年业绩增长主要得益于去年5月完成收购的纳福城南楼（Northpoint City South Wing）的贡献，以及多数商场现时租金（passing rents）都有提高。

全年来看，信托总营收在2026财年达到4亿4489万元，同比增幅14.2%；净房地产收入同比增15.7%，至3亿2169万元；全年每单位派息为12.35分，同比增2%。

星狮地产资产管理公司总裁黄理查说，此次全年12.35分的每单位派息，创下信托2006年7月上市以来的新高，信托在优化投资组合方面也获得显著进展，为下一阶段增长奠定了基础。

黄理查透露说，后港坊（Hougang Mall）的资产提升计划已在2026年9月顺利完成，NEX商场第一阶段的资产提升计划有望在年底前完成。

另外，长堤坊（Causeway Point）的资产提升计划也正在筹划中，预计在2027年第二季度启动。

黄理查说：“这些计划进一步提升我们旗下商场作为‘社交中心’的吸引力，并增强其长期的市场关联度和竞争力。”

截至9月30日，信托整体杠杆率为38.7%，较6月30日的40.4%有所下降，也低于去年9月底的39.6%。若计入信托以出售白沙坊（White Sands）所得款项偿还借款的影响，整体杠杆率将进一步降至36.8%。

此外，信托财年的季度平均借贷成本环比从3%升至3.1%，全年借贷成本则持平于3.2%。

星狮地产信托股价开市后上涨0.98%，报2.06元。