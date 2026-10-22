恒信综合地产信托第三季投资组合入驻率升至96.1%

恒信综合地产信托（Alpha Integrated REIT）旗下房地产投资组合入驻率截至今年第三季末达到96.1%，较去年同期的87%显著上涨，也高于今年6月底的95%。

信托管理公司星期四（10月22日）发布2026年第三季度业务报告指出，入驻率的提升主要得益于高科技及仓储与物流板块新增租赁的推动，和稳健的租户留存率。

今年第三季信托有大约58.7%的租金收入来自高科技板块；其次为仓储与物流，约占26.1%；之后有8%来自化学仓储与物流，7.2%来自一般工业。

业务报告指出，信托第三季租金调升率（rental reversion）同比显著降温，从去年同期的11.3%降至6%，也低于今年上半年的10.9%。

另外，信托投资组合的加权平均租赁期限（WALE）为2.4年，去年同期为2.8年。

信托指出，在2026财年到期的租约中，有83%左右已成功续约，另有大约2%还在续约流程中。预计在2027财年到期的租约中，有超过75%已进入续约洽谈阶段。

资本管理方面，截至今年9月底，信托整体杠杆率为36.1%，相比截至6月底的34.9%有小幅上升。截至9月底的融资成本为3.44%，较6月底的3.76%有所下降。

恒信综合地产信托股价平淡开场，截至早上9时54分报0.465元，无涨跌。