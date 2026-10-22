在经济和地缘政治持续不确定的背景下，新加坡工业房地产2026年第三季的入驻率较上一季（环比）下降0.2个百分点，降至88.9%，但仍与过去三年的平均入驻率保持一致。

裕廊集团（JTC）星期四（10月22日）发布最新工业房地产市场季度报告指出，第三季入驻率环比下降的原因是用户从旧的单用户工厂和多用户工厂撤离，这些工厂已指定用于未来的重建，以及郊区商业园区的需求放缓。另一方面，货仓入驻率增长0.3个百分点。

报告说，在第三季，所有工业用房租金指数环比温和上涨0.5%，同比上涨2.1%，基本与通胀一致。与此同时，在需求强劲和低利率的影响下，所有工业用房的价格指数均以略快的速度上涨，环比上涨1.0%，同比上涨4.2%。

新工业楼面供应情况仍良好。根据截至2026年9月底批准的规划，2026年最后一季竣工的新工业楼面可达约30万平方公尺。2027年至2030年间，新工业楼面供应预计年均120万平方公尺。相比之下，过去三年平均每年新竣工供应量约为100万平方公尺。

裕廊集团说，在经济和地缘政治持续不确定的情况下，集团正在密切关注市场发展，并继续致力于支持本地工业的需求。