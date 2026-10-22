欧洲的政治动荡与生活成本高涨，叠加法国政府财政压力日益突出，导致欧元持续承压。

欧元兑新元汇率星期四（10月22日）进一步下挫，截至下午3时29分左右已跌至1.43520元，为去年3月初以来的低点。

数据显示，欧元兑新元汇率今年迄今已下跌4.94%，近一个月跌幅为1.9%。

星展银行外汇与信贷策略师张伟亮认为，欧元目前仍估值偏高，综合多项不利因素来看，还有回调空间；意味着有可能进一步走低。

张伟亮在研究中指出，除了在贸易方面仍存在压力，欧元区主要经济体之一的法国，在2027年总统选举前面临政治不确定性，也可能会引发市场对财政状况的担忧，从而给法国国债带来新的压力。

《海峡时报》援引瑞士百达财富管理亚洲首席投资官郑汪清的分析报道称，预计法国公共债务利息成本增速到2029年将超过名义经济增速。

郑汪清进一步说，法国各项公共支出如今都难以削减，包括养老金、医疗保健和国防开支等；与此同时，法国税负已相当沉重，通过增税来增加财政收入的空间也很有限。

郑汪清还认为，若投资者对主权债务风险愈发警惕，围绕法国财政债务成本上升的担忧，可能会蔓延至其他政府债券市场。

他补充说：“在这种情况下，人民币与新元很可能会成为亚洲最稳定的货币，因为它们背后的政府基本面稳健……在全球不确定性加剧的背景下，新加坡政府债券也可能因避险需求而从中受益。”

始于今年9月巴黎高中生示威的法国抗议近日仍在持续，并在上星期六（17日）全国多地举行大规模示威，官方统计约55万人参与。一些抗议团体已号召在本星期六（24日）再度上街示威；法国工会则呼吁在11月5日举行罢工，以抗议政府削减预算并要求提高工资。