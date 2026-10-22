万方家族办公室（Raffles Family Office，简称万方家办）将与旗下高净值客户，共同投资非洲国家卢旺达（Rwanda），促进当地的发展。

路透社星期四（10月22日）报道，总部位于新加坡和香港的万方家办，承诺卢旺达发展局，向它的客户网络推广卢旺达的发展项目，包括围绕卢旺达举办世界一级方程式赛车（F1）的基础设施和旅游项目。

上星期，卢旺达宣布举办F1大奖赛，根据一项为期10年的协议，卢旺达将从2030年初开始举办F1大奖赛。

万方家办将在未来几年，连同旗下的亚洲与非洲高净值客户，调动数亿美元投资在卢旺达。项目包括正在布格塞拉（Bugesera）建造中的新国际机场，以及在布格塞拉、基加利（Kigali）、穆桑泽（Musanze）和其他地区的酒店、旅游、娱乐、房地产、基础设施和配套服务。

万方家族办公室首席行政总裁关志敏说：“这项战略合作，将为我们的客户提供一个极具吸引力的渠道，帮助他们探索卢旺达的优先增长机遇。”

万方家办今年初已在基加利成立了代表办事处，并在9月委任卢旺达前国会部长与大使迪厄·乌维汉加涅（Dieu Uwihanganye）为新兴市场和业务发展负责人。