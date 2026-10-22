最新推出的九个与30亿元洗钱案相关的豪宅单位，全数流拍。

房地产拍卖行莱坊（Knight Frank）在星期四（10月22日）举行的拍卖会，推出共九个豪宅。这是自9月以来第四场与30亿元洗钱案房地产相关的拍卖会。

第一个推出的房地产是登记在王德海名下的The Marq on Paterson Hill的五卧房单位。房子面积6232平方英尺，起拍价2680万元，相当于每平方英尺4300元。

买家反向还价（counter offer），首轮出价仅为2180万元，比起拍价低了18%。随后另一个买家加入竞拍，价格在六轮竞标后抬高到2400万元。由于它仍低于保留价，拍卖行撤回这个单位。

另一个大型单位是格美华庭（Gramercy Park）的双层顶楼单位，起拍价为1560万元，尺价为2816元。屋主是在警方逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金。

全场只有一个买家反向还价，但1250万元的价格同样不及保留价，莱坊决定撤回单位，改而同买家进行私下协议。

另外还有三个较小单位，起拍价介于575万元至755万元，但都无人问津，莱坊唯有将这些单位撤回。

拍卖会还推出两个位于诗阁广场（Scotts Square）的一卧房单位。这两个单位同在第32楼，面积同样是624平方英尺，各单位指示价为195万元（尺价3125元），现场同样无人出价。

最后推出的Sloane Residences的两个三卧房单位，它们的面积都为1249平方英尺，一个位于第九层，一个位于第10层，起拍价分别为372万8000元和375万元。

可是现场买家似乎只对The Marq on Paterson Hill和格美华庭的双层顶楼单位感兴趣，其他小型单位全都没有人竞标，最终全数流拍。