新加坡交易所（SGX）星期四（10月22日）迎来四只新ETF挂牌上市，为投资者带来投资北亚地区人工智能（AI）与大数据等领域的更广阔渠道。

根据新交所发布的文告，这四只ETF将追踪日本、韩国和台湾等市场，以及全球与AI及大数据等领域相关的企业。

这四只ETF由奕丰集团（iFAST Corp）发行，名称都以“iFAST Xtrackers”开头，均以新元交易，总费用率（Total Expense Ratio，简称TER）介于0.43%至0.77%；并都可通过退休辅助计划（SRS）进行投资。

另外，从名称来看，四只新ETF也都符合欧盟可转让证券集合投资计划（UCITS）规范。

新交所说，奕丰集团是首次作为发行机构参与ETF在新交所挂牌，这一合作将结合奕丰集团在基金发行与分销方面的能力，Xtrackers的业务规模及其在指数投资领域的丰富经验。

新交所全球金融市场主管黄耀龙说，奕丰集团首次作为本土ETF发行商亮相，为新加坡的ETF生态系统注入新活力。

奕丰集团总裁林长征说，推出首批ETF，是奕丰在持续发展、巩固并拓展全球投资平台的一个重要里程碑：“我们计划进一步丰富ETF产品线，并深化与国际知名基金管理公司的合作。”

奕丰集团股价截至下午5时12分报7.97元，跌1.73%。