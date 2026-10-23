新加坡旅游局与全球支付巨头威士（Visa ）签署了为期三年的谅解备忘录，旨在巩固新加坡作为首选旅游目的地的吸引力，并开拓新的增长机遇。

根据协议，新加坡将于2026年11月正式加入全球知名旅游项目Visa Destinations。这也是继泰国之后，亚太地区第二个推出该项目的国家。此前，该项目已成功覆盖伦敦、纽约及巴黎等全球顶尖旅游城市。

旅游局和威士的合作将围绕三大核心支柱，打造本土体验、运用大数据以及开展联合营销。

双方将重点围绕餐饮、夜间经济、景点、零售及导览等核心消费领域打造独特体验。通过深化与Pelago及Grab等平台的合作，进一步提升新加坡夜生活与高质感旅游的吸引力。

威士消费数据显示，在2026年F1新加坡大奖赛夜间赛期间，游客在餐饮与娱乐方面的支出猛增了三分之二，其中夜间11时至凌晨5时的消费更是接近翻倍。

借助威士全球网络庞大的持卡人消费数据与分析能力，双方将更精准地捕捉高价值游客的需求与偏好。

数据显示，澳大利亚、印度尼西亚、中国、马来西亚及美国是新加坡最主要的入境客源市场。

此外，数据还表明重游游客的平均消费额约为首次访客的四倍，这为精准营销提供了有力支撑。

双方将融合Visa Destinations与新加坡旅游局“心想狮城”（Passion Made Possible）的双品牌优势，在各大主要客源市场推出定制化旅游内容、独家优惠及线下体验活动。

旅游局局长欧燕媚说：“如今，旅客日益追求更个性化、更具特色的体验，新加坡也在不断推陈出新，让旅客每次到访都能有新发现。此次与威士的合作，将结合其全球覆盖优势、市场洞察和合作伙伴网络，以及新加坡旅游局在旅游目的地方面的专业知识，精心打造引人入胜的优质体验，并策划契合旅客兴趣、以数据为驱动的营销活动。通过这项合作，我们旨在为旅游业者创造更多机会，并通过富有成效的高质量旅游增长，推进新加坡旅游局‘旅游业2040’发展重点。”