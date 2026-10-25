印度尼西亚当局近日宣布削减对新加坡的管道天然气供应量。受访经济师指出，虽然这次减供幅度相对有限，但我国能源成本压力仍可能会因此进一步加剧，对能源依赖较大的产业可能面临直接影响，这也凸显了新加坡提升能源独立性与韧性的紧迫性。

华侨银行首席经济师林秀心受访时说，尽管这次印尼削减的供应量比较有限，但考虑到新加坡对管道运输天然气依赖程度较高，从中期战略角度看，“提升能源独立性正变得愈发重要”。

林秀心强调，若中东地区石油供应局势持续不稳，一旦天然气供应进一步出现短缺，新加坡的能源供应形势可能更加严峻。

谈及受影响的行业，林秀心说：“石化产业集群面临的原料供应中断问题，目前尚未完全解决；对依赖能源的行业而言，这又构成了一个潜在的压力点。”

印尼当局是在近日宣布，星期六（10月24日）起削减对新加坡的管道天然气供应量，每日减供310亿英热单位（31 bbtud）。

印尼上游石油和天然气监管单位（SKK Migas）负责人乔科（Djoko Siswanto）星期五（23日）晚间向媒体说，为保障其国内能源需求，拟削减供应新加坡的管道天然气，并转送至峇淡岛、民丹岛和苏门答腊岛。

分析师：短期减供暂未造成实质损害 持续时长是关键

东方汇理私人银行亚洲首席策略师陈达德受访时说，天然气采购成本若上升，最终可能推高电价，但目前这一影响尚不明显。

陈达德进一步指出，能源密集型行业对电价和天然气价格的上涨更为敏感。“石化和制造业的利润空间也可能会受到挤压，而数据中心则将面临更高的运营成本。”

他还补充说：“企业可能会面临额外成本压力，但只要削减幅度没有大幅扩大或持续过久，压力应能够维持在可控范围内。”

他强调，目前削减幅度尚不足以对本地相关企业造成实质性损害，但供应减少持续时间的长短，才是更值得关注的信息。

陈达德认为，这也凸显了新加坡作为能源进口型经济体在结构上的脆弱性，“管道天然气固然重要，但实现供应多元化将变得更为关键”。

新加坡能源市场管理局星期六说，印尼减供量不到我国每日天然气需求的2%，并强调新加坡具备应急机制，也可从其他国家进口天然气，以应对供应减少。

能源市场管理局数据显示，新加坡约95%电力由天然气发电，去年进口的天然气中有57%来自中东、非洲、美国，以及澳大利亚等地的液化天然气，其余43%是通过管道从马来西亚和印尼进口。

新加坡当局也持续投资天然气供应链。新加坡液化天然气公司（Singapore LNG Corporation）在2024年宣布，将兴建第二座液化天然气接收站，预计2030年前投入使用；之后，液化天然气公司每年可处理的液化天然气增加到1500万吨。