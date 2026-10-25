由印度尼西亚富商林逢生（Anthoni Salim）控制、在新加坡上市的印多福农业资源（Indofood Agri Resources）星期天（10月25日）发布文告说，已在星期五（23日）收到新加坡国家环境局发出的通知，要求公司提供助查跨境烟霾污染问题的相关资料。

印多福农业资源是10家被国家环境局发出法律通知，要求助查烟霾问题的本地注册企业之一。

环境局星期五发文告说，当局援引《跨境烟霾污染法令》第10条，要求这10家企业提供文件和资料，披露它们在新加坡和印尼的所有关联企业、土地特许经营区位置，以及它们和关联公司在这次旱季期间，采取的防火措施和灭火行动。

除了印多福农业资源，这10家企业还包括亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、亚洲纸浆纸品公司（中国）、丰益国际（Wilmar International）、布米达马农业（Bumitama Agri）、金光农业国际（Golden Agri International）、益资源（First Resources）、肯卡纳农业（Kencana Agri）、TSH Global Plantation，以及TSH Oversea。

目前，益资源、丰益国际、布米达马农业和亚洲纸浆纸品公司，都已在星期六（24日）发布文告表态说，将配合相关烟霾调查。

印多福农业资源在文告中说：“若有任何重大进展，公司将适时发布进一步消息。”

当局此前回复《联合早报》询问时说，接获通知的企业须最迟于11月2日提交相关资料。

根据2014年通过的《跨境烟霾污染法令》，环境局可按照情况发出不同类型的通知，以预防和应对跨境烟霾污染，以及调查任何可能违反这项法令的行为。

除了环境局发法律通知给10家本地企业，新加坡政府也将成立一个具备跨境调查经验的专家团，同时引入金管局协助识别与追责。

印多福农业资源股价星期五收报0.34元，闭市涨幅4.62%。