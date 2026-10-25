肯卡纳农业（Kencana Agri）星期天（10月25日）发布文告说，已收到国家环境局通知，要求公司协助调查跨境烟霾问题并提供相关资料，公司称将全力配合。

环境局星期五（23日）发文告说，当局援引《跨境烟霾污染法令》第10条，要求10家在本地注册的企业提供文件和资料，披露它们在新加坡和印度尼西亚的所有关联企业、土地特许经营区位置，以及它们和关联公司在这次旱季期间，采取的防火措施和灭火行动。

肯卡纳农业是被要求协助调查的10家企业之一；当局此前回应称，接获通知的企业须最在11月2日前提交相关资料。

10家企业还包括亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、亚洲纸浆纸品公司（中国）、丰益国际（Wilmar International）、布米达马农业（Bumitama Agri）、金光农业国际（Golden Agri International）、益资源（First Resources）、印多福农业资源（Indofood Agri Resources）、TSH Global Plantation，以及TSH Oversea。

益资源、丰益国际、布米达马农业和亚洲纸浆纸品公司，都已在星期六（24日）发布文告表态，将配合相关烟霾调查；印多福农业资源星期天称，已收到当局通知，若有进展将再公告。

肯卡纳农业文告说：“公司将根据适用法律，全力配合环境局要求。若有重大进展将适时发布进一步消息。”

肯卡纳农业上星期还披露，印尼当局已针对其北加里曼丹一家子公司的林火事件展开初步调查，因怀疑事发地区涉及烧芭开垦土地。但公司否认涉事，并指出正全面配合印尼方面调查。

肯卡纳农业股价星期五闭市平收，报0.53元。