在一星期的动荡之后，美国投资者密切关注即将陆续发布的大型企业财报，以判断人工智能（AI）交易与央行利率政策的潜在走向。

美国股市上星期五（10月23日）主要股指集体收跌，纳斯达克指数挫0.21%；标普500指数跌0.52%；道琼斯工业指数跌1.23%。

在星期一（26日）的早盘交易中，美国主要股指期货上涨，纳斯达克100指数期货起0.5%，标普500指数期货涨0.3%，亚太股市预计开盘涨跌互现。

原油方面，在伊朗局势未见好转的情况下，两大国际基准油价上星期五涨逾3%，但到星期一略有回落。布伦特原油期货从近六个月高位下跌0.7%，至每桶115.85美元（约148.07新元）。

AT Global Markets首席市场分析师特威代尔（Nick Twidale）认为，在经历了数星期的地缘政治新闻主导的市场走势之后，市场焦点“将重新转向各国央行和利率走向”。

新加坡股市上星期五上涨，海峡时报指数闭市收报5422.16点，小涨7.02点或0.13%。

以下是星期一可关注的股票：

1. 海庭（Seatrium）与吉宝公司（Keppel）星期一早间联合发布文告说，吉宝全资子公司Rigco Holding Pte Ltd（简称“RigCo”）与海庭将根据现有的总服务协议，合作完成前者旗下四座海上钻井平台（offshore rig）的建造工作，建造合同总价值预计超过五家医院，资金将由RigCo现有现金储备支付。

文告说，其中一艘高端第七代钻井船和一座适用于恶劣环境的自升式钻井平台，将分别于2027年和2028年交付予RigCo，以进行租赁，并支持通过吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）实现资产变现；其余两座平台的建造计划目前正评估中。

文告说，经历10多年新造项目稀少、旧平台陆续退役的阶段后，海上钻井平台市场的基本面正在改善，也得益于更高的利用率、全球钻井船队的老龄化以及结构性的供应限制。

“加之能源安全需求的日益增长，重启钻井平台建造工作，有望为RigCo和海庭双方创造价值。”

海庭股价上星期五闭市上涨，起1.69%至1.81元；吉宝公司则闭市收跌0.5%，至10元。

2. 此前10家被国家环境局通知，要求协助调查跨境烟霾问题的本地注册企业，目前已有多家上市企业发布文告说已接获通知，多数表态将配合调查。

在新交所第二上市的陈顺风资源（TSH Resources）星期一开市前发布文告说，它在新加坡注册的子公司TSH Oversea和TSH Global Plantation已收到环境局通知，要求在11月2日前提供相关文件和资料。

文告说：“我们目前正在审阅该通知，并将与环境局进行相应沟通。”

陈顺风资源在新加坡上市的股票最新价格为0.365元，无变动。

截至目前，益资源（First Resources）、丰益国际（Wilmar International）、布米达马农业（Bumitama Agri）、金光农业国际（Golden Agri International）、印多福农业资源（Indofood Agri Resources）和肯卡纳农业（Kencana Agri）都发布文告称已接获通知。

3. 综合保健集团（Alliance Healthcare）星期六（24日）在新交所发布文告说，公司旗下子公司Alliance Medinet遭遇一起网络安全事件，涉及包含会员数据库的系统遭到未经授权的访问，估计约11万名会员的个人资料已遭到第三方泄露。

此外，根据公司初步评估，数据库中有七名会员的银行账户信息可能遭到泄露，另有一名会员的医疗诊断信息可能外泄。公司已于10月21日把该事件呈报个人资料保护委员会（PDPC）。

Medinet及其合作伙伴和相关客户目前正在陆续通知受影响的会员。公司及Medinet也对事件带来的不便深表歉意。

综合保健集团股票上星期五暂停交易，最新股价为0.185元。

4. 营养屋国际（Nutryfarm International）早前传出股东遭施压撤回罢免信函的罗生门。公司上星期五闭市后发文告称，这名作出投诉的股东未就公司索取的信息和文件作出实质性回应，公司已再次发函，将回复期限延至星期一，也就是今天。

营养屋国际自2022年4月11日起自愿暂停交易至今。

5. 在10月29日召开常年股东大会之前，深陷债务问题的午言媒体（Noontalk Media）回应股东关于持续经营能力的提问。公司执行董事兼总裁许振荣已提供书面承诺，将在截至2027年10月14日的12个月内为集团提供必要财务支持。

午言媒体上星期五暴跌26.67%，报4.4分。

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