在新交所主板挂牌的半导体公司微机械（Micro-Mechanics）2027财年首季净利同比增长102.8%，至640万6493元；主要得益于营收增长与净利率的显著提升。

微机械星期一（10月26日）盘中发布业绩文告，公司在截至今年9月底的2027财年第一季度营收2424万4711元，同比增长45%；每股净盈利4.62分，同比增103.5%；净利率同比提升了7.5个百分点，达到26.4%。

公司主要生产用于半导体行业关键工流程的高精密工具和零部件；第一季耗材工具（Consumable Tools）销售额同比增33.7%至1840万元；按图定制精密组件（Build-to-Print Precision Components）销售额则增长97.5%，达到590万元，得益于订单量的增加。

微机械说，此前在2026年第一季面临的材料延迟和短缺问题，到今年已有缓解。

展望产业前景，公司指出，如今地缘政治因素正促使晶片行业构建更本土化的供应链，对供应商也有了在多个地理区域均有同等服务能力的要求，微机械也将就此致力于成为符合这类要求的下一代供应商。

微机械总裁博奇（Kyle Borch）在业绩文告中说，公司正与客户建立更紧密合作，不断优化制造方式，“凭借赢得的客户信任，去支持他们更多关键性的需求”。

微机械股票星期一低开高走，股价在业绩发布后上升，截至下午2时11分已涨3.644%，至2.56元。