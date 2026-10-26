吉宝旗下子公司将与海庭合作建设四座海上钻井平台，合同总价值预计超过5亿元。

吉宝公司（Keppel）与海庭（Seatrium）星期一（10月26日）早间联合发布文告说，这四座海上钻井平台的建设资金，将由吉宝旗下全资子公司Rigco Holding Pte Ltd（简称“RigCo”）的现有资金支付。

双方拟合作建设的四座海上钻井平台，包括一艘高端第七代钻井船、一座适用于恶劣环境的自升式钻井平台（Jack-up），以及两座用于西北欧极端作业环境的中水深半潜式钻井平台（Mid-water Semisubmersible）。

其中，钻井船和自升式钻井平台将分别在2027年和2028年交付予RigCo，用于后续租赁（for charters），并通过吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）实现资产变现；其余两座平台的建造计划目前正在评估中。

文告说，经历十多年新造项目稀少、旧平台陆续退役的阶段后，海上钻井平台市场的基本面正在改善，也得益于更高的利用率、全球钻井船队的老龄化以及结构性的供应限制。

吉宝基础设施总裁林裕玲说，预计市场未来几年对深水及适用于恶劣环境的钻井平台需求将增加，为高端钻井平台签订新长期租赁合同创造有利条件。

林裕玲还说，重启建造工作也是吉宝战略中的一个重要里程碑，旨在将RigCo在建的海上钻井平台转化为能产生收益的高质量资产。

“这些钻井平台的分阶段完工，是吉宝2026年7月宣布的一项计划的一部分。计划旨在通过由吉宝管理、并由阿波罗（Apollo）作为有限合伙人共同投资的吉宝离岸基金，逐步实现多达10座存量钻井平台的资产变现。”

她还说：“我们很高兴能与海庭合作，充分利用其世界一流的工程与建造能力，确保这些高规格钻井平台能够按时、在预算内、安全地完成并交付。”

吉宝公司股价开市后上涨，截至10时26分报10.08元，涨0.8%；海庭股价同样走高，报1.83元起1.11%。