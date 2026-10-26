部分亚洲股市再受人工智能前景阴霾笼罩而收跌。

新加坡主要股指海峡时报质指数星期一（10月26日）下滑6.25点或0.12%，收报5415.91点。

亚洲股市涨跌互现，韩国综合股价指数（KOSPI）滑落1.46%，报5469.47点。外籍投资者纷纷撤出韩国股市，反映了这些投资者正调整投资组合、出售半导体股套利，并积极管理风险。

日经指数滑落0.8%，报62189.65点；台湾加权指数下滑1.81%，报46041.43点。

香港和上海股市则表现出良好抗跌力，分别上升0.51%和0.19%。

印度尼西亚削减供应到新加坡的天然气，部分能源公司将受到影响。

新加坡股市全天全场交易量9亿3256万股，交易总额13亿6000万元；上升股252只，下跌股252只。

麦格理研究分析师符之蔚发表报告说，胜科工业（Sembcorp Industries）和淡马锡全资子公司煤气供应私人有限公司（Gas Supply Pte Ltd）从印尼进口天然气。

他预计，发电价差（spark spread）会升高，但升幅不大。

“我们认为，发电价差扩大带来的盈利空间，要大于天然气贸易，因为新加坡能源市场管理局要求所有多余天然气须优先分配给发电厂，之后才能用于交易。

“胜科工业和吉宝有限公司都有天然气贸易业务。不过，我们预计疲软的市场情绪将引发市场短暂抛售直接受影响公司的股票。”

胜科工业股价星期一下滑2.83%，报5.84元，是跌幅最大的海指成分股。

创业公司（Venture）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）分别滑落1.56%和1.03%，报15.14元和4.83元。

上升股包括香港置地（Hongkong Land）、怡和控股（JMH）和DFI零售集团（DFIRG），分别上涨2.2%、2%和1.5%，报8.38美元、59.82美元和3.38美元。

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