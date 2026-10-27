华侨银行（OCBC）在金融业杂志《亚洲银行家》（The Asian Banker）最新发布的《全球1000家最强银行》榜单中，被评为新加坡及亚太区最强，位列全球前三。

这也是榜单自2023年推出以来，首次有新加坡银行跻身前三名。

根据星期二（10月27日）公布的排名，全球前两名，分别是摩根大通（JPMorgan Chase）和沙特国家银行（Saudi National Bank）。

另外两家本地银行中，星展集团（DBS）排名全球第23，亚太第七；大华银行（UOB）则排在全球第187名。

从银行规模的世界排名来看，星展、华侨和大华分别排在第59、第72和第82名。

这个榜单评估了全球1000家最大银行，依据七大指标衡量银行实力，包括主权风险、规模、资产负债表增长、风险状况、盈利能力、资产质量，以及流动性。

亚洲银行研究院（TABInsights）研究总监卡普费尔（Christian Kapfer）指出，华侨银行多元化的收益来源、稳健的资产质量及雄厚的资本实力，使它在区域同行中脱颖而出。“银行在维持盈利能力的同时，又能审慎管理资产负债表，这是支撑财务实力雄厚的重要因素。”

此前，在9月福布斯首次发布的2026年《全球最佳表现银行》榜单中，华侨银行位居全球银行（Global Banks）组别第一名，星展位列第二名。

华侨银行也是今年新加坡海峡时报指数成份股中表现最佳股。截至星期一（26日）闭市，华侨银行股价今年已累计上涨46.5%；星展集团涨31.7%，大华银行则涨17.8%。