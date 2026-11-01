棕油及农业集团丰益国际（Wilmar International）修正此前对新交所监管公司（SGX RegCo）的答复，披露与六家因跨境烟霾问题被国家环境局点名的印尼公司存在业务往来。

丰益国际星期六（10月31日）深夜披露，虽然这六家公司并非集团子公司，也没有营运或供应链关系，但曾向它们销售化肥以及用于重型机械的柴油产品。

2025财年，这些销售收入为3713亿印尼盾，即2250万美元（约2600万新元）。

就在三天前，丰益在10月28日答复新交所监管公司质询时，曾指集团与这10家公司不存在任何营运、供应链或业务关系。

这六家公司包括：PT Bumi Andalas Permai、PT Bumi Mekar Hijau、PT Paramitra Mulia Langgeng、PT SBA Wood Industries、PT Buana Megatama Jaya，以及PT Baratama Putra Perkasa。

丰益在最新文告中也表明，环境局点名的10家公司非集团子公司，集团与其余四家公司也没有任何营运、供应链或商业关系。

丰益国际股价在星期五（10月30日）收于3.01元，跌3.22%；全周累计下滑逾10%。