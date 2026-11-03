从实体门店走向电商，并逐步开拓区域市场，本地知名皮具品牌Tocco Toscano借助星展银行世界商务卡（DBS World Business Card）和星展企业网银（DBS IDEAL），简化开支管理、灵活调配现金流，为下一阶段增长打稳基础。

在“全渠道零售”（omnichannel retail）成为商业热词之前，Tocco Toscano已是不少新加坡消费者熟悉的本地皮具品牌。品牌创办至今已有40年历史，如今已由第二代企业家罗永山（Joseph Lor）接棒掌舵。

除了实体店，公司也积极发展电商和社交媒体业务，并拓展企业礼赠、皮具定制、现场客制化及皮革工艺工作坊，同时进军区域市场。业务版图不断扩大之际，交易量随之增长，而对财务管理效率的要求也日益提高。

品牌创办人，罗永山的父亲（右）于1986年从意大利佛罗伦萨将品牌引入新加坡，主打兼具设计与功能的皮包和配饰。（档案照）

为配合业务发展需求，星展银行世界商务卡和星展企业网银已成为公司的日常营运工具，协助整合开支、掌握现金流，并强化支出管控。

疫情前布局 疫后加速拓展

身为长子的罗永山于2012年加入公司，并在2018年以敏锐的市场触觉推动品牌进军电商。随后推出的Aimee手提袋配有可拆卸收纳隔层，短短11个月便创下百万元销售额，印证线上市场潜力。

凭着对零售趋势的前瞻判断，他在开拓销售渠道之余，也积极推动后台现代化，引入需求预测和新的零售策略，并采用无线射频识别（RFID）系统管理库存，提高追踪和调配效率。

这些疫情前展开的布局，为公司应对市场剧变打下基础。冠病疫情冲击实体零售，消费者转向网购，Tocco Toscano随即加大电商和社交媒体投入，并整合线上线下渠道。罗永山说：“疫情加快了原已展开的转型。我们必须提高应变能力，不只渡过眼前难关，也让公司日后更容易扩大规模。”

Tocco Toscano通过跨界联名与本地艺术家合作，以触及更广泛的消费群。（Tocco Toscano提供）

跨界合作进一步扩大品牌受众。自2021年底起，Tocco Toscano先后与新加坡航空、吉蒂猫、珍宝珠（Chupa Chups）和比亚迪（BYD）合作，近年则将三名本地艺术家的画作融入产品设计。

数码转型也进一步成为区域增长的驱动力。公司于2020年在泰国设立办事处，目前在马来西亚和文莱设有实体店，并于今年3月在印度尼西亚首都雅加达开设首家门店，逐步扩大东南亚版图。

业务扩大 需跳出借记卡局限

数码化、业务多元化及区域扩张带来商机，也增加后台营运的复杂程度。随着网络广告、软件订阅和跨境交易日益频繁，公司须处理更多付款项目。

罗永山说：“转型初期，我们仍依靠借记卡、银行转账和人工对账处理日常支出。公司规模较小时尚能应付，但随着交易量和营运复杂度上升，挑战也接踵而至。”

付款分散令费用追踪和对账耗时，现金流管理也欠缺弹性。借记卡付款会直接从公司账户扣款，也未必适合定期订阅、较高额交易和国际付款，而这些开支正是数码业务与海外扩张不可或缺的一环。

随着业务规模不断扩大，星展银行世界商务卡提供的最长30天免息还款期，为公司创造更充裕的营运资金周转空间。罗永山说：“这相当于在不额外融资的情况下延长营运资金的使用时间，是借记卡无法提供的灵活性。”

对测试新产品和开拓海外市场的中小企业而言，这有助缓解短期现金流压力，让资金调配更具弹性。

集中监管 简化支出管理

通过星展企业网银集中查看账单和开支，让Tocco Toscano把付款整合在同一张商务卡，不仅简化对账流程，也让财务团队更容易维持清晰完整记录。

随着更多员工负责采购和管理公司订阅，开支透明度变得愈发重要。除了提升管理效率，这也有助加强内部问责及整体支出管控。商务卡也让日常开支产生额外价值。

罗永山说：“我们经常用它预订差旅和进行线上支付，并把积分兑换成航空里程，让每笔企业支出发挥更大价值。”

他的团队近期也发现，商务卡提供Priority Pass机场贵宾室礼遇。“这是意外之喜，也让我们发现，这类金融方案带来的价值，可能比企业最初预期的更多。”

企业转型与扩张的融资方案

疫情期间，星展银行提供的不只是融资支持，更陪伴品牌走过转型与扩张的重要阶段。

当品牌拓展企业礼赠和皮革笔记本等新业务时，星展银行的融资方案让公司有空间测试新产品，避免营运资金承受过大压力，也为创新增添底气。

对Tocco Toscano而言，企业增长不只是开拓市场和增加销售渠道，也须建立一套能应对业务扩张及管理需求日益复杂的完善财务体系。从产品设计到区域扩张，公司始终坚持以工艺为本；而在品牌成长的幕后，更完善的财务管理体系正为区域扩张提供稳固支撑，将发展愿景逐步化为现实。

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【本文由星展银行呈献】