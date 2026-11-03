新加坡股市星期二（11月3日）开市继续下挫，三大银行股全面下跌。其中，华侨银行连续两天领跌海峡时报指数成份股。

截至星期二上午10时10分，华侨银行跌2.9%，报27.50元；星展集团跌2.47%，报69.74元。两只股分别跌破28元和70元的价位关口。大华银行跌1.38%，报40.08元。

在9月底达到高位后，三大本地银行近期已连续数星期下跌。自10月初以来，星展集团已跌去9.62%，华侨银行跌去12.95%，大华银行跌去6.67%。

随着各家银行将在本星期公布业绩，投资银行杰富瑞（Jefferies）分析师谢碧华和洪伟涵看好星展集团和大华银行的表现。

分析师认为，星展集团的盈利韧性较佳，以及有存款业务优势；至于大华银行，它的潜在增长动力包括亚细安业务取得更强劲增长、财富管理业务进一步扩大。他们给予两家银行91元和48元的目标价。

至于华侨银行，可能面对大东方控股（Great Eastern）贡献减弱的盈利压力，加上第三季财富管理收入可能有所放缓，杰富瑞维持“持有”评级，目标价为35元。

不过，兴业银行（RHB）则继续看好华侨银行，认为集团拥有稳健且流动性充裕的资产负债表、强劲的财富管理业务，加上估值合理及股息具吸引力。此外，这银行原定的股票回购计划，仍有约7亿8000万元尚未动用。

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