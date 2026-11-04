因剥离资产导致房地产投资板块收入贡献减少，凯德投资（CapitaLand Investment）今年前九个月营收同比减少3%至15亿元。

凯德投资星期三（11月4日）开市前发布业务报告指出，房地产投资业务营收继续下滑，在今年前九个月同比减少23%至5亿8000万元，主要因为Synergy和大连IT园区已不再贡献收入，部分被One iPark的收益所抵消。

不过，凯德投资的收费相关业务营收同比上涨15%至10亿3500万元，主要得益于集团基金管理业务收入增加。

其中，上市基金管理收费收入在今年前九个月达到3亿3600万元，同比增幅30%。私募基金管理收费收入则同比增32%至1亿3300万元，主要得益于私募房地产投资管理公司SC Capital Partners和信贷业务的收入增加等。

此外，商业管理收费在今年前九个月同比上升8%至3亿零400万元，主要得益于积极的租赁和运营状况；住宿管理收入则同比增1%至2亿6200万元。

凯德投资称，公司在市场持续不确定的背景下，仍在资本募集、投资部署和资本回收方面保持活跃。

从年初截至11月3日，凯德投资旗下上市基金和私募基金共募集大约43亿元；同一时期内，集团投资部署约96亿元，资产退出或出售约57亿元。

凯德投资还说，计划在2026年底前推动华夏凯德商业REIT二号（CapitaLand Commercial C-REIT Ⅱ）上市，以进一步拓宽在当地获取资本的渠道，但具体将取决于市场状况。

此前文告显示，凯德投资拟上市的第二只中国房地产投资信托已获得中国证券监督管理委员会批准，并将于上海证券交易所注册挂牌。

截至今年9月底，凯德投资的净债务股本比（net debt-to-equity ratio）为0.46倍，略高于截至2025年底的0.43倍；固定利率的债务占比为71%，去年底为72%。

此外，凯德投资的隐性借贷成本（Implied Borrowing Cost）为年化3.5%，相比去年底的3.9%有所降低；经营现金流从去年底的6亿4600万元，增至7亿2100万元。