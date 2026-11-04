超微半导体（AMD）公布超预期营收，提振市场对于人工智能领域的乐观情绪，科技板块推动美国股市星期二（11月3日）上扬。

纳斯达克指数上涨0.83%，标普500指数上扬0.36%，但道琼斯工业指数下跌0.38%。

新加坡海峡时报指数则收跌34.54点或0.65%，报5269.29点。

投资者也密切关注星期三（4日）中午前陆续出炉的美国中期选举结果。

这次选举结果可能对市场敏感领域产生广泛影响，包括人工智能数据中心建设、美国财政前景、国防开支，以及医疗保健、银行和加密货币等领域的监管。

隔夜美股带动亚洲星期三早盘涨跌不一。韩国和台湾的股指期货走高，澳大利亚下跌；日本股指期货小幅走低。

以下是星期三可关注的股票：

1）大华银行第三季净利同比增长约182%，由去年同期的4亿4300万元增至12亿5000万元，主要是由于拨出的准备金回归正常水平。

银行第三季净利息收入同比微增1%至23亿元，财富管理、银行卡及贷款相关业务强劲增长，推动净收费收入同比增加19%，至7亿3300万元。

大华银行股价星期二收报40.46元，跌0.49%。

2）凯德投资（CapitaLand Investment）今年首九个月总营收同比下滑3%至15亿元，主要受资产脱售和不再合并部分业务财务报表影响。不过，基金管理业务增长带动收费相关收入同比增加15%至10亿4000万元。

凯德也计划在今年底前，推出第二只中国房地产投资信托（C-REIT）。凯德投资股价星期二闭市时持平于2.38元。

3）宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）第三季可派发收入同比增长30.3%至600万美元（约768万新元），每单位可派发收入从去年同期的0.26美分增至0.34美分，增幅为30.8%。

信托股价星期二闭市报0.032美元，无变动。

4）Acrophyte酒店信托（Acrophyte Hospitality Trust）今年首九个月净房地产收入同比下滑2.1%至2850万美元（约3650万新元），总营收减少1.6%至1亿1920万美元。

信托指出，业绩下滑主要受脱售两家酒店后，可供出租的客房数量减少，以及水电和保险等营运成本上升拖累。信托股价星期二收涨2.33%，报0.22美元。

5）明策（Clearbridge Health）计划以276万元，收购印度尼西亚阀门制造商PT Alfa Valves Indonesia的99.996%股权，进军阀门及管道制造与贸易业务，减少对现有医疗业务的依赖。目标公司主要服务水务管理及石油天然气行业，业务遍及印尼、新加坡和香港。

公司说，现有业务面对成本上涨及竞争加剧的挑战，希望通过收购开拓新收入来源，降低对现有核心业务的依赖。公司也计划更名为Duvalco Holdings。

明策股价星期二收于0.001元，无涨跌。

6）CSE环球（CSE Global）今年第三季获得4亿3490万元的新订单，同比增加近两倍，主要受益于电气化解决方案的强劲需求。这也促使公司截至第三季的订单簿达7亿2850万元。

CSE环球的股价星期二收高0.55%，闭市报0.915元。

7）新航工程（SIA Engineering）2026至2027财年第二季净利同比增长3%至4160万元，营收却下滑10.7%至3亿3100万元；半年净利则同比下滑1.7%。公司董事会建议派发每股2.5分的中期股息。

新航工程股价星期二下跌1.34%，报2.94元。

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