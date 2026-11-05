受金融市场交易收入大幅减少拖累，星展集团（DBS）2026年第三季净利同比下跌5%至28亿1300万元。

星展集团星期四（11月5日）开市前发布第三季业务报告。这个净利表现，低于彭博社分析师所给出的29亿5000万元预测。环比来看，净利减少9%。

集团第三季总收入同比下跌1%至58亿4500万元，环比则下跌4%。

集团在这季度将派发0.81元的股息，包括0.66元的普通股息和0.15元的资本回馈股息。这一派息额高于去年同期的0.75元，当时包括0.60元的普通股息和0.15元的资本回馈股息。

星展集团的核心业务保持增长。净利息收入增长4%，达到37亿1000万元；得益于对冲操作及资产负债表的强劲增长，这些因素足以抵消新元隔夜利率（SORA）走低所带来的负面影响。

不过，市场交易收入大幅下滑65%，为1亿5200万元。

集团第三季净利息收益率同比下降九个基点至1.87%，但与上一季持平。首九个月净利同比增长2%至88亿2200万元，是历史新高。

星展集团总裁陈淑珊指出，尽管全球经济保持韧性，但在能源价格高企、金融环境收紧，以及地缘政治风险加剧的背景下，前景变得更加不确定。“展望2027年，我们将保持灵活以把握机遇，同时审慎管理风险。”

星展集团前一交易日闭市收跌0.1%，报70.78元。





