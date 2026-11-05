星展集团（DBS）主席佘林发将在今年底退休，结束长达16年的主席任期。现任独立董事林颖坚将从2027年1月1日起接任集团主席。

星展集团星期四（11月5日）开市前发文告宣布上述消息。现年80岁的佘林发自2009年加入星展董事会，并在2010年出任集团主席。他将在今年12月31日卸任，并在退休后担任集团高级顾问，为期一年。

文告指出，佘林发担任主席期间，带领集团推进数码转型，并发展高回报业务，推动集团实现显著增长。

自2010年以来，星展集团总收入增长超过两倍，净利增加超过三倍。今年7月，集团市值突破2000亿元，成为新加坡市值最大的上市公司，规模约为2009年底的六倍。

林颖坚自2020年4月起担任星展集团和星展银行董事，至今已有六年。他目前参与董事会执行委员会、风险管理委员会，以及薪酬与管理发展委员会的工作，并担任这委员会的主席。

星展指出，林颖坚在管理层接班规划方面发挥重要作用，包括推动集团总裁交接，以及监督薪酬治理和人才发展。

林颖坚曾在新加坡政府投资公司（GIC）等机构担任高级管理职务。集团认为，他丰富的国际金融市场经验，以及风险管理专长，将有助星展应对日益复杂的经营环境。

星展集团总裁陈淑珊感谢佘林发多年来的领导与指导，并指出，他除了具备卓越的商业和战略眼光，也善于建立人际关系和赢得信任。

她也欢迎林颖坚出任新主席，并指他在地缘政治、风险管理、组织领导和人才发展等方面拥有丰富经验，将有助星展进一步巩固作为一家值得信赖、以人工智能赋能的泛亚洲银行的地位。