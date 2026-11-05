消息人士透露，一个印尼财团正在进行独家尽职调查，有意收购由英康保险持有、位于勿拉士峇沙路75号的英康中心。

英康中心（Income Centre）是一栋楼高八层的永久地契办公楼，整栋建筑目前由英康保险（Income Insurance）使用。交易预计包括售后回租安排，也就是英康保险出售办公楼后会继续租用一段时间。

《商业时报》星期三（11月4日）报道，交易价格预计超过2亿6500万元。按7万3271平方英尺的净可出租面积计算，每平方英尺约3617元。

据了解，这个印尼财团是金光集团（Sinar Mas）已故创始人黄奕聪（Eka Tjipta Widjaja）的大家族。熟悉这次尽职调查的消息人士说，相关财团并未参与金光集团的业务。

金光集团、亚洲纸浆纸品公司（Asia Pulp & Paper）、丰益国际、布米达马农业（Bumitama Agri）、益资源（First Resources）在内的10家企业，近期因区域烟霾问题受到关注。

针对这项交易，《联合早报》已向英康保险发出置评请求。

这次的招标程序由凯德投资（CapitaLand Investment）负责。在7月中旬首轮招标结束后，三菱地所（Mitsubishi Estate）也是英康中心的潜在买家之一。

三菱地所与凯德集团（CapitaLand）过去曾合作在新加坡发展多个房地产项目，包括位于中央商业区的办公楼CapitaGreen和凯源中心（CapitaSpring）。

英康中心目前是一座办公楼，但买家仍可以通过资产提升工程为这栋楼增值，并考虑将建筑改作其他用途，比如服务式公寓或酒店。

此外，英康中心位于不禁止商业房地产进行分层细分出售的区域内，分层出售（strata sale）是另一个可考虑的方案。

凯德投资在今年4月获得委托取代世邦魏理仕（CBRE）投资管理，负责管理英康保险的房地产投资组合。

据了解，凯德投资曾接洽五家房地产中介公司，了解市场对收购英康中心的兴趣。每家中介公司各提交两份招标书，而凯德投资本身据传也引入两名竞标者。

这不是英康保险第一次出售资产。公司在2024年以约1亿4700万元，出售布连拾街（Prinsep Street）30号一栋楼高11层的商业房地产。2022年6月底，它售出哥烈码头16号房地产，价格约10亿元。