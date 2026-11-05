作为集团整体转型计划的一部分，IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）宣布将裁退大约0.5%的员工，即380人左右，涉及新加坡、马来西亚和香港等地区。文告未透露各地区受影响的员工具体人数。

IHH医疗在星期三（11月4日）的文告中说，集团将为离开的员工提供高于当地法律法规所要求的支持，包括离职补偿方案、职业转型和再就业支持等。

另外，IHH医疗说，此次人员变动不会影响临床服务（clinical service）、医疗专业人员或直接服务于患者的相关团队。对于供应商、合作伙伴及其他合作方而言，当前业务运营和既有合同也不会立即发生变化。

IHH医疗指出，集团转型计划将进入下一阶段，通过整合业务支持服务，集团将统一各项流程并充分发挥整个网络内的协同效应，并将资源投入于能为患者创造最大价值的领域。

文告还说，IHH医疗在今年6月宣布实施全新的企业资源规划（ERP）系统，构建一个更为一体化的运营基础，并确保医院运营的连续性。