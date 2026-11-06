华侨银行星期五（11月6日）发布2026年第三季业绩，净利同比上升3%至20亿4200万元，略高于分析师普遍预期的20亿元。

银行称，净利上升主要得益于财富管理和批发银行业务的强劲增长，但部分被子公司大东方控股（Great Eastern Holdings）较弱的投资表现所抵消。

华侨银行在今年第三季取得净利息收入23亿1300万元，同比增长4%，这主要得益于贷款规模的扩大和收益率的提升，但部分增幅被融资成本上升所抵消。

银行第三季度的净利息收益率（Net Interest Margin）为1.66%，相比去年同期的1.84%，下滑18个基点。主要因为美国利率上升在本季度对利润率构成压力，但相关利好或会在未来几个季度逐步体现。

非利息收入则同比下滑10%，至14亿2000万元，主要因为大东方控股投资表现较弱的拖累。财富管理业务收入环比下降了25%，若剔除大东方控股表现影响，银行财富管理业务收入则增长2%。

此外，银行不良贷款率为0.8%，相比去年同期的0.9%有所下滑。

华侨银行首席执行官陈德隆说，2026年第三季度，受利率上升影响，大东方控股的利润债券投资组合出现了按市值计价的亏损；此外，第二季度曾出现的股票投资组合收益，在本季度也未能重现。

陈德隆还指出，在地缘政治紧张局势和高通胀风险影响下，全球形势依然充满不确定性；短期前景在很大程度上取决于中东冲突对能源价格的影响是否有所缓解。“同时，我们也密切关注印度尼西亚的市场动态。”

对于全年表现，华侨银行预计净利息收入将持平或小幅下滑，总收入预计以中等单位数水平增长，预计贷款规模以较低双位数水平增长。

华侨银行星期四（5日）闭市报27.93元，涨0.29%。