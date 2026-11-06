美国民主党在中期选举大获全胜一天之后，投资者们才开始谨慎评估后续相关政策对人工智能（AI）板块的潜在影响，导致美国股市科技板块全线走低，纳斯达克100指数市值蒸发超2万亿美元（约2.56万亿新元）。

彭博新闻报道说，随着更多美国选民对数据中心扩张表示反对，且市场预期监管政策或出台限制晶片制造商和数据中心供应商发展的因素，也日益增多，这导致科技板块抛售潮越演越烈。

不过，也有分析师认为此次轮动更像是仓位调整，并非因为基本面出现实质性变化。

美国半导体板块整体承压，费城半导体指数（PHLX Semiconductor Sector）更是暴跌12.25%。

美国股市星期四（11月5日）主要股指齐齐下跌，以科技股权重较大的纳斯达克指数重挫5.52%，创下近19个月的最大单日跌幅。

标普500指数星期四跌4.36%；道琼斯工业指数跌3.44%。

新加坡股市星期四逆势上涨，海峡时报指数闭市收涨27.62点或0.52%，报5296.25点。

以下是星期五（6日）可关注股票：

1）华侨银行开市前发布2026年第三季业绩，净利同比上升3%至20亿4200万元，略高于分析师普遍预期的20亿元。主要得益于财富管理和批发银行业务的强劲增长，但部分被子公司大东方控股（Great Eastern Holdings）较弱的投资表现所抵消。

银行第三季净利息收入23亿1300万元，同比增长4%，主要因为贷款规模的扩大和收益率的提升，但部分增幅被融资成本上升所抵消。

银行第三季度的净利息收益率（Net Interest Margin）为1.66%，相比去年同期的1.84%，下滑18个基点。非利息收入同比下滑10%，至14亿2000万元。

华侨银行星期四闭市报27.93元，涨0.29%。

2）星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）开市前发布2026财年下半年业绩报告，可派发收入为1亿1254万元，同比增0.8%；每单位派息2.95分，同比持平。

另外，信托下半年营收同比增长6.7%至2亿5517万元，经调整后的净房地产收入增长9.6%至1亿8061万元。文告说，这主要得益于物流与工业板块租金的增长，以及收购荷兰和德国四处物流资产项目权益，所带来的贡献。

不过，由于利率在信托对现有债务开展再融资时走高，以及为收购新增借款，信托下半年财务成本有所上升。

信托将在12月23日派发每单位2.95分的派息，全年派息5.9分，较去年的5.95分略有下跌。

星狮物流商产信托单位价格星期四升1.65%，收报0.925元。

3）浙能锦江环境控股公司（Zheneng Jinjiang Environment Holding）开市前宣布，关于9月29日公布的私有化计划，要约人告知已收到中国国家市场监督管理总局决定，不对要约人收购公司股权一事进行进一步审查，意味着公司的私有化计划已达成其中一个先决条件。

接下来，文告称这个私有化计划还须获得新交所原则性批准、法院裁定批准和境外直接投资（ODI）相关批准等条件。

此前文告显示，最大股东浙江能源香港公司（Zhejiang Energy HK）为首的财团洁能投资香港公司（Jieneng Investment (Hong Kong) Limited），计划通过协议安排，收购浙能锦江环境控股的所有股权，每股现金0.70元；较消息公布前的最后交易价高出19.7%。

浙能锦江环境控股公司股价星期四闭市报0.695元，无涨跌。

4）许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）星期四闭市后发布文告说，此前起诉公司及许兄弟建筑土木工程有限公司主席许庆祥，并索取918万元至1378万元的盈利损失赔偿的一家前分包商，目前已达成共识，在11月2日提交一份撤销针对许庆祥申索的通知，且双方无须承担对方的诉讼费用。

不过，许兄弟生态工程强调，该前分包商并未撤回对公司的申索，也不涉及公司对该前分包商提出的反诉，相关申索与反诉仍在进行中。

许兄弟生态工程股价星期四下跌5.17%，闭市报0.055元。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。