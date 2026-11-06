华尔街科技股星期四（11月5日）遭遇近两年来最惨烈的单日抛售狂潮，星期五（6日）亚洲股市全面挫败，新加坡股市跌超过2%。发生什么了？股民们应该跟着退场？还是“捡便宜”？

这一轮暴跌源于美国中期选举。美国民主党以“蓝色海啸”般的攻势夺下参众两院控制权，资本市场担忧民主党将对人工智能（AI）产业采取更严厉监管，政党势力轮转带来的政策不确定性，也一举带崩美国股市，并进一步拖累亚太半导体及科技板块。

为何投资者如此担忧民主党重掌参众两院？为何科技股跌势如此剧烈？为何亚洲板块也会反应如此之大？

一、美国科技股是如何被带崩？

实际上，投资者对于AI板块反应如此敏感，并非只是近期才出现的情况。早在美国中期选举之前，投资者就已开始质疑AI相关资本支出金额过于庞大，且未来需求过高，持续性和回报性前景都相当不明确。

与此同时，市场此前对AI板块期望极高，估值显著偏高，且绝大部分都是建立于未来可持续增长的预期之上。因此，一旦支出放缓迹象出现，市场估值逻辑便会迅速转变。

另一方面，盛宝银行（Saxo）首席投资策略师查娜娜（Charu Chanana）认为，民主党掌握参众两院，意味着AI基础设施扩张将面临政策和审查等方面的不确定性。

例如，未来美国对数据中心、电力供应与成本、自然环境影响等方面的审查可能会更为严格并更重视当地民众的反对意见。这就可能会导致AI数据中心项目延期、成本上升，并拉长投资周期等。

查娜娜认为，实际上，此次抛售反映出的是在多种因素冲击下，市场本就已十分脆弱的本质，而民主党的胜利只是其中一个因素。

查娜娜说：“在这个政治冲击发生之时，投资者已开始质疑AI资本支出的可持续性。风险未必在于AI投资会彻底消失，而在于支出可能会被推迟，或分摊到更长的时间周期内。”

此外，民主党此次赢下的还有得克萨斯州州长等关键位置，《纽约时报》报道说，有分析人士认为这些州正是数据中心的重要枢纽，因此相关建设可能会面临巨大阻碍。

Regions Bank首席投资官麦克奈特（Alan McKnight）则指出：“其中一些股票的估值已经过高，所以我们看到这种情况并不完全出乎意料。”

二、亚洲科技股为什么深受打击？还能抄底吗

在近年的AI价值链上涨周期中，由于是AI基础设施建设产业链中的关键硬件，亚洲科技股领域的半导体与存储晶片企业显著受益。

诸如台积电（TSMC）、三星电子和SK海力士等半导体巨头，乃至更广泛的半导体产业链参与企业，均在这轮AI超级周期中股价步步高升，直到近期市场对AI资本支出的可持续性怀疑情绪日愈加深。

查娜娜说，韩国和台湾地区在全球AI硬件周期中，占据尤其高度集中的敞口；日本企业也通过半导体设备和工业供应领域，在其中占有相当大一部分分量。

这三个市场的股市今天也出现激烈回调，查娜娜指出，这是部分因为市场对美国未来AI基础设施需求进行重新评估，同时也反映出投资者此前押注资金，可能已高度集中于少数AI周期的受益者当中。

她认为，几家领先的晶片制造商的实际业务仍然稳健，投资者只是在重新定价其未来的估值，而不是说当前需求已猝然崩塌。查娜娜认为，这种预期与现实之间的脱节，可能反而会带来进一步投资的机会。

Fuchs Capital Partners（新加坡）首席投资官福克斯（Mark Fuchs）说：“亚洲科技股面临进一步估值下调，原因在于市场预期需求将受到更多制约；此外，自美联储9月开始加息以来，市场对资本成本的定价也随之走高。”

不过，查娜娜也补充说：“如果投资者仍在持续平仓此前过度拥挤的头寸，那么即便基本面依然稳固，估值仍可能进一步下探。”

AMP公司首席经济师兼投资策略主管奥利弗（Shane Oliver）认为，中期选举不过是这一轮科技股回调的导火索，但当前断言市场已经触底还为时过早。

查娜娜补充说，在市场转为乐观之前，投资者应重点关注三个信号，第一是信贷市场趋于稳定，二是大型科技公司重申资本支出承诺，三是半导体与基础设施板块抛售压力开始缓解。

三、投资者应该撤退还是寻找安全港？

分析师认为，市场持续走低，全面撤离科技板块可能并非明智之选。

Smart Wealth Asset Management首席执行官米特夫（Miro Mitev）认为，目前还不是完全放弃AI投资的时候：“AI仍会是一个结构性投资主题，并在短期、中期和长期内持续吸引大量资金……目前的调整是投资者主动重新评估仓位的机会，而不是彻底退出的信号。”

盛宝银行的查娜娜也提醒投资者，当前应该做的是降低投资集中度，并坚持多元化配置，而不是彻底放弃。

例如，发达市场股市中的医疗保健和必需消费品，以及部分金融股和电信股，还有一些优质高股息企业等，他们的需求驱动因素对AI基础设施扩张的依赖程度很低，因此相对有韧性。

另外，未来随着AI周期从基建阶段开始转向应用落地与生产力提升，一些软件和相关服务类公司也可能会从中受益。

马来亚银行（Maybank）的分析师还指出，新加坡的银行股和非银行机构股票，以及具有长期增长潜力的中小型股等，都依然值得关注。

另外，一些优质的政府债券也开始重回投资者视野。路透社报道说，一些日本投资者在此前的科技股抛售潮中，就已开始购买国外长期债券，作为避险之选。

与此同时，海外投资者也在日本债券投入2万3600亿日元，是自3月21日以来的最大规模。

还有分析师指出，在市场剧烈波动的当下，黄金在对冲地缘政治与政策不确定性方面依然有效，现金也能为投资者应对市场剧烈波动提供更灵活的配置空间。

查娜娜认为，无论对民主党还是共和党而言，让美国在AI领域保持领先地位始终是战略重点，尤其是在和中国的竞争之中。

只不过，“支持AI领先地位和不计代价推进基础设施建设，这两者之间是有区别的”。